Neues Fundament für Friedhofsmauer

Großrinderfeld. Die Bruchsteinmauer rund um den Großrinderfelder Friedhof steht unter Denkmalschutz. Sie weißt einige größere Risse auf und neigt sich vor allem nach innen in Richtung der an der Mauer stehenden Grabsteine. Teilweise wurden diese schon berührt und kippten ebenfalls nach vorne. Diesem Problem will man nun seitens der Verwaltung entgegenwirken. Um die Standsicherheit der Grabsteine entlang der unter Denkmalschutz stehenden Friedhofsmauer auf dem Friedhof in Großrinderfeld weiterhin gewährleisten zu können, bedarf es einer umfassenden Fundamentsanierung dieser Grabstätten, so Bürgermeister Johannes Leibold in der Sitzung des Gemeinderates im Dorfgemeinschaftshaus inSchönfeld.

Die Gemeindeverwaltung hatte vorab ein Angebot über die Fundamentsanierung eines Grabsteines eingeholt. Hierbei handele es sich um Kosten in Höhe von knapp 6900 Euro brutto je Grabmal, wenn dies als Einzelmaßnahme durchgeführt werden würde. Bei kompletter Ausführung würden sich die Kosten massiv verringern. Insgesamt käme die Fundamentsanierung bei 16 Gräbern infrage. Zunächst, so der Bürgermeister, muss jedoch mit den Eigentümern geklärt werden, ob eine Ertüchtigung des Fundaments überhaupt in Betracht kommt. Man sieht seitens des Gemeinderates Handlungsbedarf und beschloss einstimmig, die Fundamente zu sichern und Kontakt mit den entsprechenden Eigentümern der Grabstätten aufzunehmen.

Ebenso einstimmig wurde beschlossen, den Kinderspielplatz in der Schießmauerstraße in den nächsten Jahren aufzuwerten. Die Firma Westfalia Spielgeräte nutzt recycelten Kunststoff in der Aufbereitung ihrer Spielgeräte, so Bürgermeister Leibold. Dabei würden Abfälle aus Lebensmittelverpackungen vorsortiert, gereinigt und dann zu einem hochwertigen Granulat verarbeitet. Das Endergebnis sei ein nachhaltiges Produkt, welches wartungsarm und langlebig ist.

In Zusammenarbeit mit Westfalia Spielgeräte wurde bereits ein Konzept für den bestehenden Spielplatz in der Schießmauerstraße in Großrinderfeld erarbeitet. Dieses sieht die Erneuerung einiger Spielgeräte in diesem und weiterer im kommenden Jahr vor. Der Haushalt sieht Ausgaben von 20 000 Euro vor.

Im Zuge der Anschaffung der Spielkombination „Exoticcs – Neugersdorf - E01“, welche knapp 22 000 Euro netto kostet, soll die bestehende Hangrutsche entfernt werden. „Für die Schaukel mit zwei Schaukelsitzen, welche 1878 Euro netto kostet, wurde bereits ein Spender gefunden“, freute sich Leibold. Für weitere Spielgeräte suchent er und die Verwaltung noch Unterstützer. Den Aufbau werde jeweils der gemeindliche Bauhof übernehmen.

Aus dem Digitalpakt Schule erhält die Gemeinde einen Zuschuss von etwa 58 000 Euro zur Digitalisierung der Freiherr-von-Zobel-Grundschule. Er soll in sinnvolle Ergänzungen des schon bestehenden Digitalparks umgesetzt wird. Unter anderem sollen weitere Tablets angeschafft, zusätzliche Beamer, Bildschirme und Drucker und das innerschulische W-LAN-Netz ausgebaut werden.

Der Gemeinderat einstimmig die Unterzeichnung eines Wartungsvertrages für schulische Tablets mit dem Landkreis Main Tauber. Bisher wurden diese aus Kulanz vom Kreismedienzentrum jährlich gewartet. Die Wartung wird Großrinderfeld etwa 1300 Euro im Jahr kosten.

Beschlossen wurde auch die Erlaubnis am 2. Oktober, während des Bauernmarktes, die Geschäfte zu öffnen. „Endlich kann unser Bauernmarkt wieder stattfinden“, freute sich Bürgermeister Leibold.