Neuer Bildstock in Gerchsheim errichtet

Herzenswunsch erfüllt

„Zu Ehren des Heiligen Bluts“ als Erinnerung an das Blutwunder von Walldürn haben Klaus und Ute Hofmann in Gerchsheim einen neuen Bildstock gestiftet. © Seufert

Das Abendlicht liegt sanft auf dem hellen Stein aus Muschelkalk. Der Christus in der Mitte wird umrahmt von elf Abbildungen eines Kopfes mit Dornenkrone, den sogenannten Veronicae. So erinnert der Bildstock an das Blutwunder von Walldürn. Auf der Wegstrecke der Gerchsheimer Wallfahrer, am Grundgraben, haben Klaus und Ute Hofmann dieses Zeugnis des Glaubens aufstellen lassen. Viele Gerchsheimer machen auf dem Spaziergang entlang des Bachs dort Halt.

Gerchsheim. Klaus Hofmann erfüllt sich mit dem Bildstock einen langgehegten Wunsch. Viele solcher Zeugnisse der Volksfrömmigkeit aus unterschiedlichen Jahrhunderten sind im Madonnenland und auch in Gerchsheim sowie den Fluren um den Ort zu finden. „Der Stein ist für mich ein besonderes Zeichen des Glaubens“, sagt Hofmann. Die christliche Überzeugung solle nicht nur erhalten, sondern auch weitergegeben werden und lebendig bleiben. Das wünscht sich der Gerchsheimer. Und er wollte einen kleinen Ruhepol in der Hektik des täglichen Lebens schaffen, die Menschen zum Nachdenken über alles, was sie bewegt, animieren.

35 Mal gepilgert

Die Wallfahrt nach Walldürn hat in Gerchsheim lange Tradition – auch in der Familie von Klaus Hofmann. Die Pilger aus Kist haben auf ihrem Weg in die Odenwald-Stadt regelmäßig vor einem Bildrelief am Haus der Hofmanns Station gemacht. 35 Mal hat der Mittfünfziger selbst die Strapazen dieser Fußwallfahrt in das mehr als 40 Kilometer entfernte Walldürn auf sich genommen. 20 Jahre lang hat der gläubige Christ als Wallfahrtsleiter fungiert. Auch seine Frau Ute hat bereits zehn Mal die Wegstrecke zurückgelegt. Selbst Sohn Paul nahm mit zehn Jahren schon an zwei Pilgerfahrten teil.

Betend und meditierend den Glauben erfahren und Kraft für den Alltag tanken, kann Klaus Hofmann auch bei der Kreuzbergwallfahrt, an der er ebenfalls schon mehrfach teilgenommen hat. Die Fortführung dieser Wallfahrtstradition ist für Klaus Hofmann eine Möglichkeit, die Frömmigkeit zu leben und ihr Ausdruck zu verleihen.

Geschaffen hat den modernen Bildstock aus Krensheimer Muschelkalk der Bildhauer Stefan Kempf aus Erlenbach am Main, der sich ausführlich mit der Geschichte des Walldürner Blutwunders auseinandergesetzt hat. Erinnert wird mit dem Bildstock an ein Ereignis, das sich vor fast 700 Jahren zugetragen haben soll. Im Jahr 1330 soll Pfarrer Heinrich Otto nach der Wandlung unachtsam gewesen sein und den konsekrierten Kelch umgeworfen haben. Auf dem Korporal zeichnete der vergossene Wein dann die Gestalt des gekreuzigten Jesus sowie elf weitere Häupter mit Dornenkrone. Noch heute pilgern viele Gläubige jährlich zum Schrein, in dem das Leinentuch zu sehen ist.

An Wunder glauben

„Hofmann stellte mir die Aufgabe, ein Monument zu schaffen, das Geschichte wachhält und daran erinnert, dass es Wunder gibt“, so der Künstler. Der Bildhauer scheint den Stein wie ein Tuch umhüllen zu wollen. Plastisch hebt sich der gekreuzigte Christus hervor. Die elf umgebenden Köpfe sind in flachen Stencil-Graffiti gefertigt und ähnelt der „Street-Art“.

Bewusst hatte sich Hofmann für die zeitgenössische Gestaltung entschieden. Und auch die Stelle am Graben, an der der Bildstock aufgestellt wurde, ist nicht ohne Grund gewählt. „Der kleine Platz liegt auf der Wegstrecke der Walldürn-Wallfahrt.“ Zudem sei er für Spaziergänger gut zu erreichen.

Eine Bank, die dort schon früher stand, wurde erneuert. „Der rote Rosenstock soll an das Blut Christi erinnern“, sagt Hofmann. So sei ein Ensemble geschaffen worden, dass zum Innehalten, zum Nachdenken und auch zum Beten anregt – und das einfach die Zeit für eine kleine Pause vom Alltag bietet.

