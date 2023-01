Mann fuhr mit Traktor bei Großrinderfeld gegen Baum

Großrinderfeld. Vermutlich ein medizinischer Notfall war die Ursache für einen Unfall bei Großrinderfeld am Dienstagnachmittag. Gegen 15 Uhr war ein 59-jähriger Mann mit seinem Traktor auf der Kreisstraße 2882 zwischen Großrinderfeld und Wenkheim unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Der Mann wurde umgehend von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt, teilt die Polizei mit. Bild: Seufert

