Luftballon-Aktion in Großrinderfeld für Grundschüler bringt Farbe in den Alltag

Großrinderfeld. Die vergangenen Monate haben Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Schulleitung und Elternhäusern viel abverlangt, findet der Elternbeirat der Freiherr von Zobel-Schule in Großrinderfeld. Gerade die Kinder hätten viele Opfer bringen müssen in der Corona-Pandemie. Große Veränderungen und Unsicherheit prägten diese Zeit. Nun sehe man positiv und voller Hoffnung in die Zukunft.

Unter dem Motto „Farbenfroh und hoffnungsvoll in die Zukunft“ hat der Elternbeirat der Freiherr-von-Zobel-Grundschule Großrinderfeld für Dienstag, 27. Juli, eine große Luftballon-Aktion für alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte organisiert. Auf den Luftballonflugkarten, welche die Kinder im Unterricht farbenfroh gestaltet und beschriftet haben, konnten sie ihre Träume, Hoffnungen, Gedanken und Wünsche notieren.

Unter den zurückkommenden Luftballonflugkarten werden für die Karten, welche den weitesten Weg hinter sich gebracht haben, Freikarten für regionale Familienausflugsziele verlost. Aus Gründen des Naturschutzes und aus Rücksicht auf das Tierwohl würden nur biologisch abbaubare Luftballons aus Naturkautschuk, Baumwollband und Pappverschlüsse verwendet. Der Dank des Elternbeirats ging an Schulleitung, Lehrkräften und die Sponsoren der Aktion.