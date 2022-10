Linden wurden gefällt

Großrinderfeld. Gustav Endres ist enttäuscht: Die beiden Linden vor seinem Haus in der Paimarer Straße wurden gefällt. Das hatte der Großrinderfelder Gemeinderat bereits im Mai mehrheitlich beschlossen(wir berichteten).

Dass nun Anfang Oktober gleich die Motorsäge anrückt, hatte Endres „zwar geahnt“, wie er sagt. Aber er hatte immer gehofft, die Bäume könnten doch noch zu erhalten. Jetzt gibt es nur noch die Baumstümpfe.

Aus Sicherheitsgründen

Aus Sicherheitsgründen mussten sie nun weichen. Die Verantwortung bei einer Gefahrenlage aus Gründen der Verkehrssicherheit wollte man bei der Kommune nicht übernehmen. Und die hätte man auch keinem Privatbürger übertragen können, betont Bürgermeister Johannes Leibold noch einmal.

Lange hatte der Gemeinderat mit sich gerungen und sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Aber die Kosten für den Erhalt der beiden Bäume wären enorm“, so Johannes Leibold. Ein Baumgutachten sah den Erhalt ebenfalls kritisch. Ein massives Stützgerüst für den schrägen Baum hätte mehr als 25 000 Euro verschlungen, zusätzlich zur nötigen Sanierung der Bachmauer – die muss aber trotzdem noch erfolgen.

Leibold war am Dienstagmorgen bei der Fällung dabei. Eine Spezialfirma hatte im Auftrag der Gemeinde Großrinderfeld die beiden Linden in der Paimarer Straße zunächst von den Ästen befreit und danach begonnen, die Stämme stückweise einzukürzen. „Die schräge Linde stand unter Spannung. Anders wäre das nicht möglich gewesen“, erläutert der Verwaltungschef.

Standfest oder nicht?

Die beiden Linden standen Jahrzehnte lang direkt am Bach, der durch Großrinderfeld läuft. Die Wurzeln sind bereits in die Bruchsteinmauer des Grabens eingedrungen, heißt es in einem Gutachten eines Ingenieurbüros. Zudem seien die Wurzel der Linde beschädigt und die Standfestigkeit nicht mehr gegeben.

Für Endres ist die mangelnde Standfestigkeit allerdings kein Argument für das Fällen. So sehen es auch „unbekannte Naturschützer“, die mit einer Plakat-Aktion eine „akute Gefahr“ durch die Bäume infrage stellen. Gustav Endres macht gegenüber den Fränkischen Nachrichten deutlich, dass er nicht der Urheber dieser Aktion ist und damit auch nichts zu tun habe.