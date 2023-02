Lauda-Königshofen und Großrinderfeld gehen bei Kitas gemeinsamen Weg

Schönfeld. Völlig neue Wege in der Trägerschaft wollen die Kommunen Großrinderfeld und Lauda-Königshofen gehen. Für die drei neu zu bauenden Kindertagesstätten in Gerchsheim, Großrinderfeld und Königshofen will man den Zweckverband „Kindliche Bildung Tauberfranken“ (KiBiTa) gründen, der in Zukunft auch die Mittagsbetreuung in den beiden Kommunen abdecken soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Man betrete damit wieder einmal Neuland und sei Vorreiter in Baden-Württemberg, führte Bürgermeister Johannes Leibold in der Großrinderfelder Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld aus. Erste Gespräche auf Bürgermeisterebene fanden im vergangenen Frühjahr statt, die Gemeinderäte beschlossen in Großrinderfeld die grundsätzliche Bereitschaft für den Zweckverband im Juni 2022.

Im Gemeinderat notiert Der Tagesordnungspunkt „Verabschiedung der Haushaltssatzung“ wurde auf die nächste Sitzung vertagt, da es Computerprobleme beim Zahlenwerk gab. Mehrere Vergaben musste der Gemeinderat beschließen. So wurden für den Umbau zum Ärzte- und Seniorenhaus in Gerchsheim ein Teil der Natursteinarbeiten vergeben. Wirtschaftlichster Anbieter war die Firma Steingalerie aus Würzburg mit einer Angebotssumme von 19 865 Euro. Der Zuschlag für die Aluminiumaußentüren und Treppenhausfenster ging an die Firma die Firma Mannl aus Kreuzwertheim, für 52 583 Euro. Schwerer tat man sich bei der Vergabe der Rohbauarbeiten für den Umbau des ehemaligen Rathauses in Gerchsheim. Hier lag das Submissionsergebnis etwa 100 000 Euro höher, als die Kostenschätzung des Architekten. Da aber alle abgegebenen Bieter in etwa derselben Preishöhe lagen, beschloss der Gemeinderat den Auftrag zu vergeben und nicht neu auszuschreiben. Dafür fiel die Beauftragung für den Schadstoffsanierer, der im Gebäude asbesthaltigen Fliesenkleber und die alten Fensterborde entfernen soll, ohne Diskussion einstimmig aus. Die Planungsleistungen für die Gebäudeplanung des neuen Kindercampus in Großrinderfeld wurden an das Büro Jäcklein Architekten Part aus Volkach zu einer Honorarsumme von 748 986 Euro netto vergeben. Die Planungsleistungen für die Fachplanung der technischen Ausrüstung Heizung, Sanitär, Lüftung) wurde an das Büro NWE Planungsgesellschaft aus Erlangen für 251 653 Euro netto vergeben. Die beiden Posten veranlassten Sven Schultheiß: „Die erste Million ist schon weg“. Die Vergabe für die Erstellung der Bebauungspläne für das Gewerbegebiet „Obere Zeil“ wurde an das Büro ibu aus Tauberbischofsheim vergeben, für das Wohngebiet „Hohenberg“, beide in Gerchsheim, an die Landsiedlung Baden-Württemberg aus Stuttgart. Nachfolger im Verwaltungsrat für Ralf Götzinger, der im April aus dem Gemeinderat wegen Wohnortwechsel ausscheidet, wurde Christian Kretzer, die beiden vakanten Stellen im Wasserzweckverband Grünbachgruppe erfüllen in Zukunft Peter Weingärtner und Manfred Wörner (Stellvertreter). Die Nachbesetzung wurde notwendig, da Ralf Götzinger den Gemeinderat verlässt und Heinz Schmitt ebenfalls ausgeschieden war. Walter Lutz übte Kritik an der Veröffentlichung der neuen Gebühren für die Frischwasserversorgung. Er sei mehrfach angesprochen worden, warum sich die Grundgebühr für die Zähler verdreifacht hatte. Kämmerer Werner Horn erwiderte, dass diese Gebühr seit 20 Jahren immer gleich geblieben sei und nun neu kalkuliert wurde. Von daher sei der Preissprung nachvollziehbar. Trotzdem bat man, dies bei der nächsten Kalkulation so mitzuteilen. me

Daraufhin hatten die beiden Verwaltungen einen Satzungsentwurf ausgearbeitet, der nun zur Diskussion stand. Darin ist beispielsweise geregelt, wer welche Kosten zu übernehmen hat. Anfangs wird Großrinderfeld ein Drittel der Kosten des Zweckverbandes tragen, Lauda-Königshofen zwei Drittel. Für Großrinderfeld werden es ungefähr 13 000 Euro sein. Zudem soll der Zweckverband möglichst schnell seine Arbeit aufnehmen, denn der Bau der Kindertagesstätte in Königshofen steht unmittelbar bevor. Die beiden Großrinderfelder Bauprojekte sind noch in der Planungsphase, sollen aber auch bis 2026 abgeschlossen sein.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Trinkwasserversorgung Main-Tauber-Kreis: Hohe Investitionen in Projekt Wasserversorgung Mehr erfahren Abteilungen Lauda und Königshofen Feuerwehr übte Brandbekämpfung in einer Tiefgarage Mehr erfahren

Noch im März soll die konstituierende Sitzung des Zweckverbandes mit Wahl des Verbandsvorsitzenden und Beschluss über die Stellenausschreibung des Verbandsgeschäftsführers oder der Verbandsgeschäftsführerin stattfinden. Geplant ist, die Geschäftsstelle ab 1. September 2023 zu besetzen. Verwaltungssitz wird Lauda-Königshofen sein.

In diesem Zusammenhang fragte Walter Lutz nach, was dann mit dem Schönfelder Kindergarten geschehe, wenn der neue Zweckverband die Trägerschaft für die neuen Kindertagesstätten übernimmt. Hier verwies Bürgermeister Leibold auf einen Gemeinderatsbeschluss, dass man sich zukünftig in Großrinderfeld nur noch auf zwei Standorte festlegen wolle, eben Großrinderfeld und Gerchsheim. Leibold räumte ein, dass es in der Übergangszeit eine Parallelstruktur der Trägerschaft mit dem bisherigen Träger, den Kirchenverwaltungen, geben wird. Die Verrechnungsstelle in Tauberbischofsheim wisse von den Plänen der beiden Kommunen. „Es ist für mich selbstverständlich, wenn ich so nah zusammenarbeite, dass ich mich mit der Verrechnungsstelle abstimme und bespreche“, erläuterte Leibold.

Die katholische Kirche, Träger vieler Kindertagesstätten im Main-Tauber-Kreis, plädiere grundsätzlich ebenfalls für Zweckverbände bei der Kinderbetreuung, setze aber auf eine Zusammenarbeit der einzelnen Seelsorgeeinheiten, so der Bürgermeister. Daraufhin beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Verbandssatzung zu billigen, damit man möglichst schnell vorankommt und das notwendige Personal gewinnen kann. In diesem Zusammenhang erläuterte Bürgermeister Leibold eine Eilentscheidung, die er getroffen hatte.

Nachdem in den bisherigen Kindertagesstätten zwei Auszubildende ihre Ausbildungszeit beenden und sich schon auf andere Stellen beworben hatten, wurde der Beschluss gefasst, sie längerfristig an die Standorte in der Gemeinde Großrinderfeld zu binden. „Wir wären ja blöd, wenn wir die beiden Frauen hier ausbilden und dann ziehen lassen, bei dem Personalmangel“, begründete der Bürgermeister seine Entscheidung, die vom Gemeinderat nachträglich genehmigt wurde. Christof Eisele begrüßte vor allem die unbefristeten Arbeitsverträge, denn in seinen Augen machen Befristungen keinen Sinn, wenn man gute Leute an sich binden will.