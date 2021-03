In Gerchsheim wird ein neuer dreigeschossiger Kindergarten gebaut, in Großrinderfeld ein zweigeschossiger, der auch als Hort dient. Die Kosten belaufen sich auf rund 18 Millionen Euro.

Großrinderfeld. In der letzten Gemeinderatssitzung hatte das Architekturbüro Perleth aus Schweinfurt die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für die zukünftigen Kindertagesstätten in Großrinderfeld und Gerchsheim vorgestellt. In mehreren Varianten war dort das Szenario für die weiterer Entwicklung der beiden Kindertagesstätten aufgezeigt worden.

Die Bandbreite in Gerchsheim reichte dabei von Sanierung und Erweiterung des bisherigen Standortes in der alten Dachsbergschule bis hin zu einem dreigeschossigen Neubau auf dem Festplatz. Es sei mit Kosten um die 5,4 Millionen Euro für den kompletten Neubau für eine sechsgruppige Kindertagesstätte zu rechnen, hatte das Planungsbüro ermittelt, wenn man sich für den Bau des dreigeschossigen Gebäudes entscheide. Die Sanierung der alten Schule käme noch teurer, hieß es damals.

Zweigeschossig in Großrinderfeld

In Großrinderfeld, wo die Kindertagesstätte aktuell in Räumen der katholischen Kirchenstiftung St. Michael untergebracht ist, soll ebenfalls ein Neubau im Gewann „Steig“ durch die Gemeinde entstehen. Hier plant man allerdings nur zweigeschossig für eine achtgruppige Kindertagesstätte zusammen mit einem Hort für 100 Kinder. Als Kosten werden hier auf die Gemeinde rund 13,5 Millionen Euro zukommen. Eine Dreigeschossigkeit, wie von den Planern ebenfalls vorgestellt, erschien den Gemeinderäten schon bei der Präsentation als zu massiv.

Bei der Vorstellung des Architekturbüros waren noch weitere Varianten angerissen worden, doch der Gemeinderat hatte sich in einer Klausurtagung in nichtöffentlicher Sitzung Mitte März für die beiden kostengünstigsten Varianten entschieden. Beide Ausführungen sollen nun detailliert geplant werden, beschloss der Gemeinderat.

Zugestimmt wurde weiterhin, dass die Elternbeiträge für die Monate Januar und Februar für die Kindergärten erlassen werden, weil der Regelbetrieb wegen Corona nicht stattfinden konnte und nur ein Notbetrieb aufrecht erhalten wurde. Die Landesregierung hatte angeregt, die Beiträge zu erlassen und stellte für die Kommunen eine 80-prozentige Kostenübernahme zur Verfügung. Trotzdem bleibt für die Gemeinde Großrinderfeld nach Berechnungen der Verrechnungsstelle Tauberbischofsheim noch immer ein Defizit von knapp 34 000 Euro zu tragen. Dies zu übernehmen, wie in anderen Kommunen im Main-Tauber-Kreis, beschloss der Gemeinderat ebenfalls.