Gerchsheim. Die Verwaltungsstelle im alten Rathaus Gerchsheim wurde im Zuge der Eingemeindung zur Gemeinde Großrinderfeld 1975 eingerichtet und bis ins Frühjahr 2020 betrieben. Allerdings wurde sie in den letzten Jahren nur noch sehr wenig von der Bevölkerung aufgesucht, so Bürgermeister Johannes Leibold in der Gemeinderatssitzung in der Turn- und Festhalle in Gerchsheim. Da auch in der Verwaltung die Digitalisierung Einzug halte, würden viele Formulare und Vordrucke mittlerweile aus dem Internet heruntergeladen oder sogar schon online ausgefüllt. Auch das habe sicher zu einer Reduzierung der Besuchszahlen in der Außenstelle gesorgt.

Im Zuge der Umstrukturierung innerhalb der Gemeindeverwaltung sollen deshalb die Räume sowie die übrigen Räume im Erdgeschoss an die Seelsorgeeinheit Großrinderfeld/Werbach zur kirchlichen Nutzung vermietet werden. Dies war ein Versprechen von Bürgermeister und Gemeinderat beim Kauf der ehemaligen Kindertagesstätte St. Anna. Die vielen Gruppierung der Kirchengemeinde bräuchten einen festen Anlaufpunkt, hatte Pfarrer Damian Samulski gefordert. Auch der Ortschaftsrat, der bisher im Sitzungssaal des alten Rathauses tagte, muss umziehen. Für ihn stehen zukünftig Räume innerhalb des Turnhallenareals zur Verfügung. mae