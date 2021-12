Jetzt wieder freie Fahrt durch Schönfeld

Der Vollausbau der Kleinrinderfelder Straße dauerte 1,5 Jahre und kostete 3,1 Millionen Euro. Nebenbei entstand durch den Abriss der alten Laderampe eine kleine Grünanlage

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schönfeld. Endlich können die Schönfelder wieder ihre Hauptdurchgangsstraße frei benutzen. Knapp anderthalb Jahre dauerte die Sanierung der Kleinrinderfelder Straße, nun sind die Baumaßnahmen vollständig abgeschlossen.

„Nach der Sanierung der Dorfstraße und der Gerchsheimer Straße ist dies das dritte Großprojekt, das wir hier abschließen“, blickte Bürgermeister Johannes Leibold auf eine längere Bauphase zurück.

Dabei wurde nicht nur die Oberfläche mit einem neuen Belag versehen, auch unter der Erde hat sich viel getan. Etwa 730 000 Euro sind in die Sanierung des maroden Kanals geflossen, weitere 630 000 Euro in neue Wasserleitungen. Zusätzlich wurden 35 000 Euro für den Glasfaserausbau ausgegeben, den Löwenanteil machte die Sanierung der Straße aus. 4430 Quadratmeter Asphalt wurden eingebaut, 1700 Quadratmeter Pflasterfläche. „Das ist der normale Vorgang bei einer Vollsanierung“, führte der Bürgermeister aus. Zusätzlich entstand durch den Abriss der alten Laderampe entlang der Straße eine Grünanlage, ähnlich wie im Bereich „Am Angert“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die 55 Hausanschlüsse wurden 700 Meter Kanal und 750 Meter Wasserleitung neu verlegt und noch 1400 Meter Hausanschlussleitungen. „Das sind gewaltige Mengen“, so der Rathaus-Chef. Vieles von dem, was unter der Erde ist, sehe man nicht und doch mache gerade bei einer Sanierung dies den Hauptteil der Kosten aus. Er dankte der Firma Boller-Bau für den reibungslosen Ablauf und allen Anwohnern, die längere Zeit Umwege in Kauf nehmen mussten, um an ihre Grundstücke zu kommen. Dank eines gut ausgearbeiteten Konzeptes des Bauamtes – hier lobte der Bürgermeister vor allem Birgit Spieß – sei es möglich gewesen, die Einschränkungen für die Anwohner und Anwohnerinnen so gering wie möglich zu halten. Auch würdigte er den gemeindlichen Bauhof, durch dessen Einsatz auch kleine Behinderungen schnell wieder behoben werden konnten.

Dank der im Boden verlegten Leerrohre wird es in Kürze möglich sein, einen Glasfaserstrang in jeden Haushalt zu legen, wenn es gewünscht wird. Damit mache man Schönfeld zukunftssicher, denn ein schnell verfügbares Internet sei ein Grundpfeiler für Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger. Die 2100 Meter Leerrohre und Speedpipes seien gut investiert. Mit der Sanierung der Straße sei man nun wieder halbwegs gut in Schönfeld unterwegs. Denn vor allem die Hauptverkehrsstraßen seien nun frisch renoviert. Man werde das Sanierungsprogramm in allen Ortsteilen weiterverfolgen, nach und nach die größten Schäden abarbeiten. Natürlich gehe nicht alles auf einmal, bat Leibold um Verständnis. Aber es gebe einen Zeitplan, welche Straße mit welcher Priorität saniert werde, sofern die Mittel zur Verfügung stehen.