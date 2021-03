Die Vakanz ist beendet. Mit Jaleh Baier wird ab April eine Fachärztin für Allgemeinmedizin ihre Praxis eröffnen.

Gerchsheim. Die Freude in der Bevölkerung und bei Bürgermeister Johannes Leibold ist groß. Die Gemeinde hat in Kürze eine weitere Hausärztin. Jaleh Baier übernimmt die Praxisräume von Rainald Schnittger, der in den Ruhestand gegangen ist. Damit ist die neunmonatige Vakanz des Arztsitzes im Ort beendet.

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin, Jaleh Baier, wird künftig in Gerchsheim praktizieren. Zum 6. April übernimmt sie die ehemaligen Praxisräume von Rainald Schnittger. © Fotostudio Schelhaas

Die gebürtige Iranerin freut sich auf den Neustart in der eigenen Praxis, erzählt sie im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Nach dem Medizinstudium an einer Universität in der Nähe von Teheran, wo sie auch ihren Doktortitel erworben hat, war die Ärztin in einer eigenen Praxis und in der Gerichtsmedizin tätig. Vor 20 Jahren verließ sie ihre Heimat und kam nach Deutschland. „Es war ein steiniger Weg mit vielen Herausforderungen, nicht nur in der Sprache“, erinnert sie sich.

Es folgte die fünfjährige Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin, die sie 2012 abgeschlossen hat. Danach war sie mehrere Jahre im Großraum Frankfurt als Hausärztin in verschiedenen Praxen tätig. „Dabei habe ich sehr viel gelernt.“ Seit vier Jahren lebt und arbeitet sie in Darmstadt, aktuell bis Ende März im Alice-Praxiszentrum MVZ.

Für Menschen da sein

Der Wunsch nach einer eigenen Praxis sei stets groß gewesen, sagt die künftige Landärztin. Denn bereits im Iran sei sie selbstständig gewesen. Sie wolle für die Menschen da sein und ihnen helfen, beschreibt sie die Motivation. „Der Kontakt zu den Leuten ist mir wichtig.“

Das Taubertal kennt Jaleh Baier bereits, da ihr Mann in einem Ingenieurbüro in Tauberbischofsheim arbeitet. Und seit einiger Zeit hatte sie in der Region nach einer Praxisübernahme Ausschau gehalten. In Gerchsheim ist sie nun fündig geworden. „Es hat endlich geklappt“, betont sie.

„Der Ort gefällt mir und das Taubertal ist eine tolle Landschaft.“ Gezielt habe sie im ländlichen Raum gesucht und sich gegen die Großstadt entschieden.

Als Allgemeinärztin will Jaleh Baier neben der Patientenversorgung auch die Bereiche Psychosomatik, Hautkrebs-Screening, Check-up, Ultraschalluntersuchungen, Impfberatung sowie die Krebsvor- und -nachsorge anbieten. Angebote wie Eigenbluttherapie oder auch Schmerztherapie könnten folgen. Eine zusätzliche Option könnte die Video-Sprechstunde werden, die Baier zu gegebener Zeit einrichten möchte. In der Schweiz habe sie darin Erfahrung gesammelt, die sie nun umsetzen will.

Froh ist Jaleh Baier, dass ihre künftige Arzthelferin eine Zusatzausbildung zur nicht-ärztlichen Praxisassistentin bereits in der Tasche hat. Damit habe sie eine wichtige Unterstützung in der Versorgung der Bevölkerung. „Sie hat die Qualifikation und die Erfahrung, um auch Hausbesuche im Rahmen der Assistenz zu übernehmen.“

Aufgrund der Corona-Situation plant Jaleh Baier derzeit vor allem eine Terminpraxis, um auch für die Patienten die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten. Sie hofft, dass auch die Hausärzte bald mit den Impfungen gegen Corona beginnen können. Für die nächste Grippe-Welle ist sie zumindest gewappnet: „Der Impfstoff ist schon bestellt.“ Mit den Kollegen aus den umliegenden Hausarztpraxen hat sie auch schon erste Gespräche geführt und freut sich auf eine gute kollegiale Zusammenarbeit.

Hobbys: Radfahren, Musik, Bücher

Bis die Baiers ganz nach Gerchsheim ziehen, hat sich die Ärztin eine kleine Wohnung gemietet. Die Freizeit will sie zu Wanderungen und Radtouren in die Umgebung nutzen, zum Lesen und zum Musikhören. Und sie hat einen Wunsch: „Die schnelle Realisierung des geplanten Ärztehauses im ehemaligen Kindergartengebäude.“ Dort will sie nach dem Umbau dann ihre Praxis einrichten.

„Dass es uns gelungen ist, so kurzfristig die Praxis wieder besetzen zu können und eine neue Ärztin in den Ort zu holen, ist grandios“, ist Bürgermeister Johannes Leibold mehr als zufrieden. Zumal andere Kommunen schon sehr viel länger suchen. „Wir sind unheimlich froh, dass Jaleh Baier bereit ist, von Darmstadt nach Gerchsheim zu ziehen.“ Er verweist auf einen massiven Mangel an Hausärzten. Für die Gemeinde und die Infrastruktur im Ort sei es wichtig, dass es einen Mediziner gebe. Daher habe sich die Kommune sehr um die Wiederbesetzung des Arztsitzes bemüht.

Am 6. April ist die offizielle Wiedereröffnung der Praxisräume in der Schmiedstraße. Dann ist Jaleh Baier unter der bekannten Telefonnummer zu erreichen, die sie von der Praxis Schnittger übernommen hat.