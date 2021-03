Gerchsheim. Mit Jaleh Baier wird ab April eine Fachärztin für Allgemeinmedizin ihre Praxis in Gerchsheim eröffnen. Sie tritt nach neunmonatiger Vakanz die Nachfolge von Rainald Schnittger an, der im Juli 2020 in den Ruhestand gegangen ist. Die gebürtige Iranerin übernimmt zum 6. April auch seine Praxisräume.

