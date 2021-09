Insektenhotel bereichert Ort

Großrinderfeld. Beim Ferienprogramm der Nabu/Naju-Ortsgruppe Großrinderfeld stand etwas ganz Besonderes auf dem Programm: Für den Gemeinde-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligten sich die Naturschützer mit dem Vorhaben, zusammen mit den Kindern, ein großes Insektenhotel zu bauen.

Im Vorfeld wurden die teilnehmenden Kinder schon aufgefordert, vielfältiges Naturmaterial zur Befüllung des Hotels zu sammeln. Auch viele Vereinsmitglieder beteiligten sich aktiv und so wurden zum Beispiel fleißig Feld-Lesesteine, Rindenstücke, Tannenzapfen, Schneckenhäuser und leere Dosen gesammelt. Schilfstängel und Holunderäste wurden gesucht und geschnitten, Lehm, Holzscheite und Baumscheiben zurechtgelegt, Mauersteine und Baumaterial, wie Schrauben, Latten, Folien, Werkzeuge, Hasendraht wurde organisiert und gespendet.

Das neue Insektenhotel auf dem neugestalteten Dorfplatz in der Ilmspaner Straße ist ein echter Hingucker. © Steffen Walther

Als geeigneter Standort wurde, in Absprache mit der Gemeinde, der neugestaltete Dorfplatz in der Ilmspaner Straße festgelegt.

Die Nabu/Naju-Mitglieder legten bei sonnigem Wetter mit 19 Kindern los. Die Kinder wurden, unter Einhaltung der Corona-Bedingungen, in vier Kleingruppen eingeteilt und bekamen je zwei Einweg-Paletten. Diese wurden verschraubt und dann ging es an das Befüllen der doch großen Flächen.

Es wurden fleißig Löcher in Holzscheite und Baumscheiben gebohrt und anschließend geschliffen, damit sich später die Wildbienen ihre Flügel nicht verletzen. Es wurden Dosen befüllt, Steine mit Lehm vollgeschmiert, Schilf geschnitten, Schneckenhäuser und Tannenzapfen in Feldern hinter Hasendraht und Latten verstaut, Holunderstängel und Schilf in Hohlräume gestopft und noch vieles mehr.

Die Kinder wurden durch sieben Vereinsmitglieder unterstützt und angeleitet. Natürlich galt es auch, Fragen zu den Insekten zu beantworten, für die hier Wohnraum gebaut wurde. Alle Kinder waren sehr motiviert dabei und brachten ihre Fähigkeiten und Ideen ein.

So entstanden einzigartige und toll gestaltete Paletten-Pakete. Ungefähr eine halbe Stunde vor Ende des Programmes wurden dann die fast fertigen Paletten-Pakete nacheinander von starken Mitgliedern auf die vorbereitete Fundament-Palette gestapelt. Diese ist mit Feld-Lesesteinen, als Unterschlupfmöglichkeit zum Beispiel Eidechsen, befüllt. Im Anschluss durften dann die Gruppen die noch restlichen Hohlräume mit weiteren Rindenstücken, Schilf, Ästen, Steinen usw. befüllen. So entstand dann zum Ende hin ein fast Zwei Meter hohes und einen auf einen Meter breites großes und sehr anschauliches Insektenhotel.

Zum Abschluss des Tages wurde noch eine etwas größere Palette als Pultdach montiert. Im Laufe der folgenden Woche wurden die Restarbeiten abgeschlossen. Das Dach des Insektenhotels bekam noch eine Folie, wurde mit Tongranulat gefüllt und anschließend bepflanzt und mit Leisten verziert. Pünktlich zur Begehung der Kommission für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, bekam das neue Insekten-Zuhause noch Nabu-Brandzeichen und eine dekorative Holzbiene.

