Hoffnungszeichen Regenbogen

Gerchsheim. 16 Kinder feierten jetzt in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Gerchsheim das Fest der Heiligen Kommunion.

In zwei festlichen Gottesdiensten mit Pfarrer Dr. Damian Samulski empfingen die Kinder erstmals das Sakrament der Eucharistie. Die Feier wurde in der Gerchshimer Kirche musikalisch von dem Ehepaar Arno und Ursula Leicht sowie der Schola des Kirchenchores sehr feierlich gestaltet. Unter dem Hoffnungszeichen des Regenbogens waren die Kommunionkinder in der Vorbereitungszeit mit Jesus verbunden und erneuerten nun ihren Freundschaftsbund.

Sie brachten mit dem Mottolied die Farben des Regenbogens zum Leuchten.