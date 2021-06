Höhe der Windkraftanlage visualisieren

Großrinderfeld. Die Diskussion um den Bau eines Windrads auf Großrinderfelder Gemarkung beschäftigte den Gemeinderat einmal mehr. Bei der jüngsten Sitzung in der Gerchsheimer Turn- und Festhalle sprach sich das Gremium dafür aus, eine 3D-Simulation erstellen zu lassen. Damit hat man eine bessere Vorstellung, wie die Windkraftanlage optisch wirkt.

AdUnit urban-intext1

„Der Gemeinderat muss abwägen, welche Höhen zum Landschaftsbild rund um Großrinderfeld und zum Umfeld besser passen“, erklärte Bürgermeister Johannes Leibold auf Nachfrage der FN. Zur Begründung der Höhenfestlegung im zukünftigen Bebauungsplangebiet „Werbachhäuser Berg“ sei diese Visualisierung nötig. Damit soll die Sichtbarkeit der Windräder mit verschiedenen Höhen aus Sicht der Anwohner veranschaulicht werden. Beauftragt wurde das Büro Ökologie und Stadtentwicklung aus Darmstadt zum Preis von 2107 Euro.

Zahlreiche Vergaben standen ebenfalls an. So soll die Verwaltung im Rathaus eine neue EDV-Anlage erhalten. Die ist aus Sicht von Bürgermeister Johannes Leibold auch mehr als nötig. „Wir müssen dringend aufrüsten. Die Speicherkapazität des Systems ist am Ende“, machte der Rathauschef deutlich. Einige Dienste seien nur mit Mühe nutzbar. Eine Auslagerung auf eine Cloud sei problematisch – auch weil das die Internetverbindung nicht hergebe. Er hofft auf Glasfaser. Wenn die Leitung stehe, sehe die Lage schon wieder anders aus. Aber bis dahin muss für die Mitarbeiter Abhilfe geschaffen werden.

Geplant ist, den 2016 angeschafften Hauptserver zu ersetzen, der auf die Dauer von 60 Monate geleast werden soll. Dafür würden 28 219 Euro anfallen. Für Hardware, Software und weitere Komponenten schlagen für den Kauf 38 590 Euro zu Buche. Den Zuschlag erhielt die Firma MR Datentechnik aus Würzburg, die das Netzwerk der Gemeinde seit vielen Jahren betreut. Weil für die Maßnahmen nur 25 000 Euro im Haushalt eingestellt waren, musste der Gemeinderat der überplanmäßigen Ausgabe zustimmen.

AdUnit urban-intext2

Beschlossen wurde, ein Darlehen von einer Million Euro bei der Volksbank aufzunehmen.

Für die Bebauungsplanänderung „Beunthgärten“ wurden Ingenieurleistungen an das Büro Ibu in Tauberbischofsheim vergeben. Die Honorarsumme liegt bei 6372 Euro. Nötig wurde die Änderung, weil am Gelände neben der Hauptstraße Container für die Krippe der Kindertagesstätte St. Michael aufgestellt wurden. Aus dem bisherigen Gewerbegebiet wird daher nun ein Mischgebiet. dib

AdUnit urban-intext3