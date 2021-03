Christoph Hofmann erhält als Landesbester bei der Abschlussprüfung für den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst den Preis der Geodäsie-Verbände im Land.

Grorinderfeld. Nach 18 Monaten Ausbildungszeit legten Ende 2020 landesweit 30 Vermessungsoberinspektorenanwärter erfolgreich ihren Abschluss ab. Einer der Absolventen war Christoph Hofmann aus Großrinderfeld, der seine Ausbildung beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis (untere Vermessungs- und Flurbereinigungsbehörde) absolvierte. Mehrere Ausbildungsabschnitte führten ihn zum Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung nach Stuttgart bzw. Karlsruhe sowie zu anderen öffentlichen Stellen wie etwa zum Stadtbauamt nach Bad Mergentheim.

Christoph Hofmann legte dabei aber nicht nur die Prüfung ab, sondern er absolvierte die Staatsprüfung für den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst 2020 als Landesbester. Diese besondere Prüfungsleistung wird in guter Tradition mit einem mit 200 Euro dotierten Preis durch die baden-württembergischen Geodäsie-Verbände gewürdigt.

Von 2011 bis 2014 absolvierte Christoph Hofmann eine Ausbildung zum Vermessungstechniker beim Vermessungs- und Flurneuordnungsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis. Anschließend studierte er an der Hochschule Karlsruhe im Studiengang Geodäsie und Navigation und schloss als Bachelor ab.

Hofmann ist seit dem Abschluss der Staatsprüfung für den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung beschäftigt und an das Landratsamt Main-Tauber-Kreis abgeordnet.

In der Flurneuordnung ist er als ausführender Ingenieur verantwortlich für die Verfahren „Weikersheim-Bronn (Wald)“, „Weikersheim-Schäftersheim (Ortslage)“ und „Wittighausen-Unterwittighausen (Insinger Bach)“. Als Sonderaufgabe ist er zurzeit als Schichtleiter im Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim eingesetzt.

Aufgrund der wichtigen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erfolgte die Ehrung durch die Verbände nicht im gewohnten feierlichen Rahmen bei der Zeugnisübergabe in Stuttgart. Dies holten nun Christoph Haberkorn vom DVW Baden-Württemberg und Werner Rüger vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim nach. Als Vertreter der Geodäsieverbände überbrachten sie Hofmann die Glückwünsche und überreichten ihm in den Räumlichkeiten seiner aktuellen Dienststelle in Tauberbischofsheim Urkunde und Geldpreis. „Ich wünsche Ihnen einen guten Einstieg in das Berufsleben und viel Erfolg bei Ihren aktuellen und künftigen Aufgaben“, gab Haberkorn ihm mit auf den Weg. pm