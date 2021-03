Kirchliche Gruppen werden bald das Rathaus wieder mit Leben erfüllen. Dann schlägt das Herz der Pfarrgemeinde mitten im Ort.

Gerchsheim. Der Deal ist quasi perfekt: Die politische Gemeinde kauft den ehemaligen Kindergarten, die Pfarrgemeinde mietet Räume im Rathaus. Mit der neuen Konstellation kann auch Pfarrer Dr. Damian Samulski, der Leiter der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach, leben. Die kirchlichen Gruppen wie Frauengemeinschaft oder Kirchenchor, Bildungswerk oder Elisabethenverein haben künftig ihr Domizil mitten im Ort.

„Wir verlassen schweren Herzens das Gemeindezentrum und den Kindergarten“, betont der Pfarrer. Generationen von Menschen hätten sich dort getroffen, Gemeinschaft erlebt und gefeiert. „Das Herz der Kirchengemeinde schlägt nicht nur in der Kirche, sondern auch im Pfarrsaal.“ Der Gedanke, das Gebäude aufzugeben zu müssen, tue ihm weh. Dass das Gebäude aber weiterhin den Menschen diene, stimme ihn allerdings froh. „Die Nutzung als Ärztehaus ist im Sinne der Kirchengemeinde.“

Bürgermeister Johannes Leibold hatte den „Tausch“ eingefädelt. Die verschiedenen Gruppierungen, die sich bisher – also vor Corona – im Gemeindezentrum getroffen haben, sollen auch weiterhin Räume zur Verfügung haben. „Das war mir wichtig“, so der Verwaltungschef. Da der Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit in der Zwischenzeit einem Verkauf des Gebäudes, das mehr als 40 Jahre Kindergarten und Gemeindezentrum beherbergt hatte, seine Zustimmung erteilte, mussten entsprechende Alternativen gefunden werden. Da im ehemaligen Rathaus die Verwaltungsstelle geschlossen wurde und die Fahrschule Schubert ausgezogen ist, steht einem Umbau nichts mehr im Weg.

Treffpunkt für Aktivitäten

„In der Nähe der Kirche künftig Räume zu haben, ist eine gute Sache“, erklärt Samulski. Schließlich stehe das Rathaus mitten im Ort und nur wenige Meter von Pfarrhaus und Gotteshaus entfernt. „Wir brauchen einen Pfarrsaal und einen Treffpunkt für die vielen aktiven Gruppen.“ Auch wenn man bei den räumlichen Möglichkeiten nun Abstriche machen müsse. Sein Dank galt dem Bürgermeister, der der Kirchengemeinde viele Türen und Möglichkeiten offen halte.

Moderne Räume

Ziel ist im Rathaus, moderne, freundliche Räume mit Möglichkeiten einer Veranstaltungstechnik zu schaffen. Rund 150 Quadratmeter Fläche bekommt die Kirchengemeinde nach dem Umbau. Zwei größere Zimmer sind geplant, die vergleichbar sind mit den früheren Klassenzimmern. Denn in dem Gebäude aus dem Jahr 1877 war früher das Schulhaus untergebracht und so mancher Gerchsheimer lernte hier Schreiben, Lesen und Rechnen. Die drei schlanken Stützpfeiler wird man nicht nur aus statischen, sondern auch aus ästhetischen Gründen in die künftige Nutzung integrieren.

Seit rund einem Jahr steht der kleinere Raum leer, der lange Jahre als „Klassenzimmer“ für die Fahrschüler diente. Er könne im Bedarfsfall sofort genutzt werden, so der Bürgermeister. Auch wenn dort einige bauliche Maßnahmen geplant sind. So soll eine Küchenzeile eingebaut und ein separates Zimmer für Besprechungen geschaffen werden. Der Pfarrer hofft, dass die Küche im Gemeindezentrum hier ihren neuen Platz finden kann.

Etwas mehr Veränderungen gibt es in der ehemaligen Verwaltungsstelle. Dort finden sich zwar noch einige Utensilien, aber Amtsgeschäfte seien schon aufgrund einer fehlenden sicheren Datenleitung nur schwer möglich. „Und nur wegen Gelber Säcke, die es nun bei Edeka gibt, müssen wir die Verwaltungsstelle nicht aufrechterhalten.“

Die eingezogenen Zwischenwände werden entfernt, damit wieder ein großer Raum entstehen kann. Damit wäre Platz geschaffen für Veranstaltungen und Treffen mit bis zu 50 Personen. Weichen wird dafür der Tagungsraum des Ortschaftsrats, der künftig ein neues Domizil braucht. Nötig wird im Rahmen des Brandschutzes ein Notausgang, der aber aus Sicht des Bürgermeisters über den Zugang auf der rückwärtigen Seite kein größeres Problem darstellt.

Barrierefreier Eingang

Komplett umgebaut werden die Toiletten, für die zudem ein behindertengerechtes WC vorgesehen ist. Ob der originale Türstock aus der Entstehungszeit des Gebäudes erhalten bleiben könne, müsse noch geprüft werden, erklärt Leibold. Kommen wird auf alle Fälle ein barrierefreier Zugang.

In die Modernisierungsmaßnahme werde das Erzbischöfliche Bauamt mit Architekt Hanno Roters einbezogen, so Leibold. Um das Projekt stemmen zu können, hofft er auf finanzielle Unterstützung aus Stuttgart. Läuft alles nach Plan, ist die Ertüchtigung bis 2022 beendet.

Leibold macht deutlich, dass die Pfarrgemeinde jederzeit Räume im Turnhallen-Areal nutzen könnte. Die ehemalige Schulküche stehe ab Juni auch zur Verfügung. Für die närrischen Veranstaltungen der Frauengemeinschaft empfahl er die Festhalle.

Eine Lanze bricht Leibold für die katholische Bücherei, die im Obergeschoss jede Menge Lesestoff für die Gerchsheimer bietet. Sie gehört aus seiner Sicht zur Gemeinde dazu. „Sie kann und soll auch in Zukunft erhalten bleiben“, findet der Rathaus-Chef. Auch die derzeit an zwei Familien vermieteten Wohnungen sind von der Maßnahme unberührt.

Das bewegte Gebäude, das als Schule und Lehrerwohnhaus, Verwaltungssitz und sogar schon als Arztpraxis diente, wird bald das neue Herz der Kirchengemeinde sein. Pfarrer Samulski spricht von einer „schönen Lösung und einer guten Option, wenn der Pfarrsaal nahe an der Kirche liegt“. Das entspreche auch dem Ursprungsgedanken des Hauses. Vor Corona sei viel in der kirchlichen Gemeinschaft passiert und dafür brauche man Platz. Pfarrer und Bürgermeister hoffen, dass auch nach der Pandemie wieder alle Vereine und Gruppierungen den Ort mit Leben erfüllen.