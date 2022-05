Heilige Erstkommunion gefeiert

Großrinderfeld/Ilmspan. Sechs Kommunionkinder aus Großrinderfeld und drei aus Ilmspan feierten in der Pfarrkirche St. Michael das Fest der Heiligen Erstkommunion. Vom Marktplatz am Rathaus zogen Kinder und Eltern gemeinsam mit Pfarrer Dr. Damian Samulski und den Ministranten zur Kirche. Hierbei wurden sie von der Musikkapelle unter der Leitung von Gustav Endres feierlich begleitet. Der festliche Gottesdienst wurde von Ernst Richter an der Orgel, dem Kirchenchor unter der Leitung von Almut Meyer und dem Ehepaar Ute und Matthias Fleischmann und deren Sohn Benjamin musikalisch gestaltet. Pfarrer Samulski ging in seinen Predigtworten besonders auf das Mottolied „Du bist ein Ton in Gottes Melodie“ ein Gemeindereferentin Birgit Kuhn hatte mit dem Katechetenteam die Kinder mit einigen Weggottesdiensten auf das Sakrament der Eucharistie vorbereitet. Bild: Anita Geiger

