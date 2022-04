Heilige Erstkommunion gefeiert

Gerchsheim. Neun Kommunionkinder aus Gerchsheim, ein Kommunionkind aus Großrinderfeld und ein Schönfelder Kommunionkind empfingen in der Pfarrkirche St. Johann zu Gerchsheim zum ersten Mal das Brot des Lebens. Die Abholung im Freien musste aufgrund des Regens entfallen. Deshalb begrüßte die Musikkapelle die Kinder in der Kirche. Anschließend zogen sie mit Pfarrer Dr. Damian Samulski und Pfarrer Günther Brennfleck zum Altar. In seiner Predigt hob Pfarrer Samulski hervor, dass alle großartige Töne in Gottes Melodie sind. Die musikalische Gestaltung lag mit Ursula Leicht und ihrer Schola in bewährten Händen. Das Mottolied der Kommunionkinder „Du bist ein Ton in Gottes Melodie“ wurde von einem Kommunionvater souverän auf dem Akkordeon begleitet. Gemeindereferentin Birgit Kuhn hatte zusammen mit dem Katechetinnenteam die Kinder mit Weggottesdiensten vorbereitet. Sie konnte während der Vorbereitungszeit auf die tatkräftige Unterstützung der Eltern bauen. Bild: Fotostudio Schwab

