Großrinderfelds Rathaus-Chef Johannes Leibold zieht alle Register

Ilmspan. Seit über 20 Jahren spielt Johannes Leibold nun schon in den Kirchen der näheren Umgebung die Kirchenorgel. Von seinem Heimatort Gerchsheim aus fährt er jedes Wochenende in mindestens eine Kirche, um mit der Orgel die Messfeier zu bereichern. Dabei ist die Orgel ein sehr anspruchsvolles Instrument, das viel Fingerfertigkeit benötigt, aber auch den ganzen Körpereinsatz fordert. Trotz seiner Vollzeitaufgabe als Bürgermeister der Gemeinde Großrinderfeld, die er vor zwei Jahren übernahm, spielt er weiterhin sein Instrument und kommt so auf besondere Weise den Menschen nahe.

Wie lange spielen Sie schon Orgel?

Johanns Leibold: Zuerst hatte ich vier Jahre Klavierunterricht an der Jugendmusikschule in Gerchsheim und dann ein Jahr speziellen Orgelunterricht. Seit Mai 2001 spiele ich jetzt bei Gottesdiensten. Im Januar 2002 erfolgte die Anstellung bei der Erzdiözese Freiburg und ab 2003 spielte ich auch in Uettingen. Darauf folgten aushilfsweise Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn und ab 2012 Kleinrinderfeld im Wechsel mit anderen Organisten. Da ich erst im Dezember 2004 den Auto-Führerschein machen konnte, fuhren mich mein Vater und mein Onkel zu den Gottesdiensten. Seit August 2005 bis jetzt spiele ich bei den Gottesdiensten in Ilmspan.

Warum haben Sie gerade dieses Instrument, das als „Königin der Instrumente“ bezeichnet wird, gelernt?

Leibold: Organisten gibt es grundsätzlich nicht so viele und ich konnte mir die Tätigkeit vorstellen. Es ist ein komplexes Instrument mit mehreren hundert Pfeifen. Die vielen Möglichkeiten der Orgel und die unterschiedliche Erzeugung von Klangfarben mit Händen und Füßen, das war für mich am Anfang eine Herausforderung. Heute erfreue ich mich einfach an dem fantastischen Klang des Instruments mit seinen vielen Registern. Und egal, ob kleine Orgel oder ganz große, die erzeugte Stimmgewalt ist immer beeindruckend.

Wie kam der Kontakt zur Kirche?

Leibold: In meiner Jugendzeit war ich Ministrant und es war vollkommen normal für Jugendliche mehr in die Kirche zu gehen, als heute. Früher gab es jeden Tag gut besuchte Gottesdienste, sogar mit mehr Besuchern als heute teilweise sonntags. Spezielle Jugendgottesdienste oder Kinderkirchen kannten wir beispielsweise noch nicht, trotzdem wuchs ich so einfach mit dem Bezug zur Kirche auf.

Wer bestimmt eigentlich, welche Lieder im Gottesdienst gespielt werden, Pfarrer oder Organist?

Leibold: Viele Lieder sind durch die Liturgie vorgegeben. Man hat hier eine gewisse Auswahl. Meist bringe ich Vorschläge für die Liedgestaltung mit und der Pfarrer ergänzt je nach Anlass und Wunsch. Außerdem gibt es je nach Kirchengemeinde auch beliebtere beziehungsweise bekanntere Lieder als andere. Aber ein Gottesdienst ohne Lieder ist für mich kein vollständiger Gottesdienst. Schon Martin Luther hat gewusst, wer singt, betet doppelt.

Hauptberuflich sind sie ja Bürgermeister der Gemeinde Großrinderfeld. Ergeben sich aus dem Orgelspielen Synergieeffekte für ihre Arbeit?

Leibold: Ja natürlich, beispielsweise nutzen die Bürgerinnen und Bürger die Zeit nach dem Gottesdienst, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Die Aufgabe eines Bürgermeisters ist auch der Kontakt mit den Menschen. Die Gespräche nach dem Gottesdienst schätzen meine Mitbürger und ich sehr. Durch meine Tätigkeit an der Orgel begleite ich sie in allen Lebenslagen, sei es bei der Taufe, der Hochzeit oder auch bei Beerdigungen. Es ist mir schon wichtig, nicht nur im Rathaus zu sitzen und zu warten, dass Menschen auf mich zukommen. Da hilft mir das Orgel spielen, vor allem in Zeiten von Corona, wenn die meisten öffentlichen Veranstaltungen und somit auch das gelebte Miteinander nicht stattfinden können.

Kollidieren Ihre beruflichen Pflichten nicht häufig mit den Terminen, an denen sie Orgel spielen?

Leibold: Die Orgeltermine sind bei mir fest im Kalender geblockt. Natürlich wird es manchmal eng, vor allem wenn ich in mehreren Gottesdiensten in verschiedenen Pfarreien spielen soll oder ich abends noch einen Termin in der Gemeinde habe. Doch meist findet sich da eine Lösung. Außerdem tut mir die Auszeit durch das Orgel spielen auch gut. Man könnte fast sagen, es ist eine Art Meditation oder Besinnung auf das Wesentliche. Man hat während der Messe Zeit zu reflektieren und sich Gedanken zu machen, was einen bewegt, ohne die Worte im Gottesdienst zu übergehen. Die jeweils eine Stunde sind nur vordergründig Dienst in der Kirche, im Endeffekt helfen sie mir auch, mich selbst zu erden.

Sie spielen jetzt seit über 20 Jahren Orgel. Macht das überhaupt noch Spaß, jeden Sonntag am Morgen zu spielen?

Leibold: Natürlich macht es mir noch viel Freude. Egal, ob am Samstagabend oder am Sonntagmorgen, die Menschen sind froh, wenn ich komme und den Gottesdienst mit der Musik begleite. Wenn ich beispielsweise nach Kleinrinderfeld komme, sprechen mich die Menschen dort noch immer an und erzählen mir, wie froh sie sind, dass sie mich mal wieder sehen. Obwohl manchmal dieselben Lieder gesungen werden, hat jede Kirchengemeinde ihren eigenen Takt. Jede Gemeinde ist eben anders und das bekommt man dort oben an der Orgel sehr schnell mit. Darauf muss ich als Organist eingehen. Ich muss nicht nur die Lieder vom Blatt spielen, sondern als Taktgeber immer einen Ton „voraus“ sein. Wenn man dann zu schnell oder zu langsam ist, fällt es bei den Menschen unten in den Bänken auf.

Kommt man bei den vielen Aufgaben, die sie beruflich und privat zu bewältigen haben überhaupt noch zum Üben?

Leibold: Natürlich übe ich auch. Und wenn es abends zuhause am Klavier ist oder nach einem Gottesdienst. Viele Lieder wiederholen sich im Laufe der Jahre, aber seltener gespielte übe ich im Vorfeld. Wünscht sich der Pfarrer oder ist in einer Taufe, bei einer Beerdigung oder ähnlichem ein außergewöhnliches Lied gewünscht, was gelegentlich vorkommt, dann weiß ich es vorher und bereite mich dementsprechend vor. Am Schönsten ist es natürlich, wenn die Kirche voll ist und die Menschen unten mitsingen. Jeder Organist hat seinen eigenen Stil und die Kirchenbesucher hören schon bei den ersten Tönen, welcher Organist heute an der Orgel sitzt. Wenn ich höre, die Besucher ziehen bei den Liedern mit, bereitet mir das Spielen noch mehr Freude.

Was hat sich denn in den letzten 20 Jahren verändert aus der Sicht eines Organisten?

Leibold: Oh, da gibt es schon Einiges. Mein erstes Lied, das ich gespielt habe war „Oh himmlische Frau Königin“, das hört man heute fast nicht mehr. Viele neue Lieder sind hinzugekommen, aber viele Klassiker sind auch geblieben. Der Zeitgeist hat sich einfach geändert. Früher waren alle Gottesdienste gut besucht und vor allem war unser Pfarrer nur für Gerchsheim zuständig. Heute leitet er die ganze Seelsorgeeinheit Großrinderfeld/Werbach. Am Anfang teilte ich mir das Orgel spielen beispielsweise in Gerchsheim mit zwei weiteren Organisten, der eine ist wegzogen, die andere ist gestorben. Ich wünsche mir, dass es zukünftig noch ein paar mehr Organisten geben wird. Denn wie schon gesagt, ein Gottesdienst ohne Musik ist für mich kein vollständiger Gottesdienst.