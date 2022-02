Großrinderfelder und Helmstadter packen im Ahrtal mit an

Großrinderfeld/Helmstadt. . Überschwemmte Straßen, zerstörte Häuser: Wenn Elmar Bauer, Gerald Wiegand und Gerd Leuchtweis erzählen, sitzt der Schock noch immer tief. Die Flutkatastrophe im Ahrtal beschäftigt sie. Die Gruppe „Helmstadt fürs Ahrtal – helft uns helfen“, bei der sich auch der Großrinderfelder Gerd Leuchtweis und einige Freunde engagieren, war erst kürzlich vor Ort, um Spenden direkt zu den Menschen zu bringen. Für die Großrinderfelder die sinnvollste Variante der Unterstützung.

Vollbepackt mit zwei Lkw ging es in die betroffene Region. Büromöbel und Schreibtische, Spanplatten und Bodenbeläge, aber auch ganz Alltägliches, wie einen Kinderwagen oder ein Autokindersitz, wurden verladen. Betten, Badewannen und Duschkabinen waren neben Lebensmitteln ebenfalls im Gepäck. Die Spenden stammen teilweise von Unternehmen, darunter auch von Vogel Druck aus Würzburg. Christian Endres, Chef von Endres Ei in Großrinderfeld, stellte nicht nur einen Lkw zur Verfügung. Schon bei der Fahrt im November hatte er ohne zu zögern zugesagt, als es darum ging, die Spenden ins Ahrtal zu bringen. „Wir sind froh, dass er uns weitere Unterstützung zugesagt hat“, so die Organisatoren. Zählen können sie auch auf ihren Fahrer Stefan Dürr und dessen Vater Reinhold.

Hilfe ist wichtig

Die Helmstadter Gruppe war schon häufiger vor Ort gewesen, um anzupacken. „Es ist harte Arbeit, aber wir sind glücklich und zufrieden, etwas tun zu können“, sagt Elmar Bauer. Der Maschinenbauer hatte von einem Arbeitskollegen erfahren, dass dieser kurz nach der Flut mit der Feuerwehr Obernburg im Katastrophengebiet geholfen hatte. „Wir wollten gerne auch einen Beitrag leisten“, sagt Bauer. Und sein Freund Gerald Wiegand fügt schmunzelnd an: „Jede Aktion ist auch ein Abenteuer.“ Dann kam der Kontakt zur Gruppe „Fluthilfe Dernau – Mainfranken HILFT!!!“ um die Organisatoren Frank Sendner vom Hubertushof Fährbrück und Marco Hetterich aus Hausen. Die beiden Unternehmer haben schon mehrere Konvois organisiert.

„Es gibt für alles, was wir ins Ahrtal bringen, auch konkrete Abnehmer vor Ort“, erklärt Bauer. Bei der jüngsten Aktion lieferten die Helfer einige der Spenden an ein Haus, das quasi komplett von der Außenwelt abgeschnitten ist. Die Zufahrtsstraße ist dort nur als Schotterpiste provisorisch aufgeschüttet. Was gebraucht, aber derzeit vor Ort noch nicht übergeben werden kann, damit es nicht unnütz im Weg steht, wird dann erst einmal in Franken gelagert.

In Dernau ist ihr Einsatz gefragt. „Wir haben viele Betroffene kennengelernt“, berichten die drei von ihren Erlebnissen vor Ort. „Es ist noch immer brutal, wenn man ins Tal reinfährt“, sagen sie und erinnern sich an die ersten Eindrücke: Straßen unterspült, Eisenbahnschienen herausgerissen, Brückenpfeiler im Flussbett liegend, die Häuser größtenteils zerstört. Allein wie hoch die Wassermassen standen, nötigt der Gruppe Respekt ab.

Seit Juli hat sich zwar schon einiges getan, „aber zahlreiche Häuser befinden sich im Erdgeschoss noch im Rohbauzustand“. Fließend Wasser und Heizung gebe es auch noch nicht überall, Strom liefere häufig ein Aggregat. „Das kann man sich gar nicht vorstellen.“ Und manches Haus, aus dem die Freiwilligen gleich nach der Flut Schlamm und Unrat entsorgt haben, steht gar nicht mehr, musste abgerissen werden.

Material und Handwerker fehlen

Was hat sich in der Zwischenzeit verändert? „Es sind immer wieder Helfer vor Ort, um die Menschen zu unterstützen. Aber es sind noch keine zehn Prozent wieder aufgebaut“, sagt der Heilpraktiker und gelernte Schlosser Gerald Wiegand. Es fehlt häufig an Baumaterial, aber auch an den passenden Handwerkern, wie Heizungsbauer, Elektriker, Installateure oder Verputzer.

Zerstört wurde auch die Infrastruktur – von Straßen bis zu Versorgungsleitungen bei Wasser und Gas oder die Kanalisation. In Mayschoss wurde kürzlich der Großteil einer kompletten Bäckerei eingebaut. Die hatte ein Schweinfurter Unternehmer zur Verfügung gestellt.

Im vier- bis fünfwöchigen Rhythmus fahren die Helmstadter Helfer ins Krisengebiet. Die Gruppe sammelt nicht nur Sachspenden, sondern auch Geld, das direkt an Bedürftige verteilt wird. Alles wird dokumentiert und ist nachverfolgbar, sagen sie. Die Möglichkeit, von Vereinen an andere Vereine zu spenden, sei dabei sehr hilfreich. „Die persönlichen Kontakte, die in der Zwischenzeit aufgebaut wurden, werden genutzt, damit die Hilfe dort ankommt, wo sie auch gebraucht wird.“ Denn von vielen Betroffenen haben sie erfahren, dass die Beantragung der Fluthilfe mit sehr viel Bürokratie verbunden ist.

Solidarität weiter groß

Groß ist die Solidarität mit den Menschen, freuen sich die Fluthelfer, dass das Ahrtal nicht vergessen wird. „Auch wir Helfer werden immer wieder gut versorgt“, betonen sie. Ergreifend ist für alle dabei die Dankbarkeit der Betroffenen. „Wenn jeder ein bisschen hilft, ist schon ganz schön viel erreicht“, hat eine betroffene Frau ihnen mit auf den Weg gegeben. Und auch der Spruch an einem Haus baut sie immer wieder auf: „ Alle elf Minuten verliebt sich ein Helfer ins Ahrtal“.

Die Helfer aus Franken wissen, dass sich schon viele Freundschaften entwickelt haben. Und sie geben zu bedenken: „Auch in unserer Region kann sich eine Katastrophe abspielen. Dann sind wir froh über jede Hilfe.“

Den nächsten Hilfseinsatz haben die Helmstadter schon geplant. Am Wochenende, 19. und 20. Februar, sind Gerald Wiegand und Elmar Bauer mit dabei, um bei den anstehenden Bauarbeiten zu helfen, damit ihre Freunde wieder ein wohnliches Zuhause erhalten. Um künftig noch mobiler zu sein, sucht die Gruppe nun ein Fahrzeug, mit dem die Fluthelfer dann ins Ahrtal fahren können.