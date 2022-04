Kaum war das kleine Baugebiet am alten Sportplatz in Großrinderfeld fertig, steht schon die Erweiterung an. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Beund/Zündmantel“ in Großrinderfeld wurde einstimmig vom Gemeinderat gefasst, als er am Dienstag in der Turnhalle in Großrinderfeld tagte.

Geplant sind parallel zur L 578 am Ortsausgang Richtung Tauberbischofsheim ein allgemeines

...