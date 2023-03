Großrinderfeld braucht keinen Kredit

Großrinderfeld. Erstmals seit dem ersten Quartal 2020 tagte der Gemeinderat wieder im Rathaus in Großrinderfeld. Ein weiteres Zeichen der Normalität nach der Corona-Pandemie. Es war sicher nur ein Zufall, dass in dieser Sitzung des Neuanfangs auch gleich der Haushalt für das Jahr 2023 verabschiedet werden sollte. Eigentlich sollte schon in der Februarsitzung darüber entschieden werden, doch der Punkt wurde kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Interne Rechenprobleme des Softwareanbieters seien die Gründe gewesen, hatte Bürgermeister Johannes Leibold damals bei der Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld ausgeführt.

Im Gemeinderat notiert Einstimmig genehmigt wurde die Schaffung von 32 Parkplätzen vor dem neuen FriedWald Main-Tauber an der Kreisstraße von Großrinderfeld nach Ilmspan, ebenso wie die Anmietung einer mobilen Toilette für die Friedwaldgänger. Weitere 2,36 Hektar im Sondergebiet „Solar-Nollenhöhe“ sollen zu den bestehenden Flächen als Flächenphotovoltaik hinzukommen. Eine entsprechende Erweiterung des Bebauungsplanes wurde in Auftrag gegeben. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig die Errichtung von Elektro-Schnellladesäulen in allen Ortsteilen. Weiter wurde der Bürgermeister ermächtigt – vorbehaltlich der Standortprüfung durch die NetzeBW – E-Ladesäulen zu beschaffen. Entsprechende Mittel sind im Haushalt eingestellt. Als Mitglied der Gemeinde Großrinderfeld in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Kindliche Bildung Tauberfranken“ wurde Julian Michel gewählt. Stellvertreterin wurde Christina Häusler. Der vorgestellten Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2023/2024 wurde einstimmig zugestimmt. Nach diesem Beschluss soll im Kindergarten Großrinderfeld die VÖ-Kleingruppe (Krippe) von fünf auf zehn Plätze ausgeweitet werden, sofern hierfür geeignetes Personal gefunden wird. „Die Geburten sind erfreulicherweise auf einem sehr hohen Niveau“, führte Bürgermeister Johannes Leibold aus. mae

Diese Probleme sind scheinbar nun ausgeräumt, so dass Kämmerer Werner Horn das Zahlenwerk dem Gemeinderat vorstellte. Warum das allerdings keinen einzigen Bürger oder keine einzige Bürgerin auf den Zuhörerplätzen interessierte, bleibt ein Rätsel. Die Sitzung war jedenfalls lange genug öffentlich bekannt gemacht worden. So hörten nur die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen die aufschlussreichen Erläuterungen des Kämmerers. Dabei waren es grundsätzlich positive Zahlen, die er zu verkünden hatte.

„Wir brauchen keinen Kredit“, war eine seiner Kernaussagen über den Haushaltsplan 2023. Trotz hoher Investitionen von etwa 5,5 Millionen Euro kann man dank der sparsamen Politik der letzten Jahre und einer sehr hohen Förderquote bei kommunalen Vorhaben ohne fremdes Geld auskommen, jedenfalls in diesem Jahr. Allen Anwesenden war klar, dass das nicht so bleiben wird im Hinblick auf den Bau zweier neuer Kindergärten und weiterer Baumaßnahmen, die in Kürze anstehen. Doch für dieses Jahr kann der „Haushaltsplan durchweg positiv betrachtet werden“, erläuterte Werner Horn.

Im Ergebnishaushalt plant man mit Erträgen von gut 11,24 Millionen Euro (Vorjahr: rund 10,99 Millionen Euro) bei Aufwendungen von rund 10,6 Millionen Euro (Vorjahr: rund 9,85 Millionen Euro). Im Finanzhaushalt sieht es ähnlich auch. Hier plant man mit Einzahlungen von rund 10,43 Millionen Euro und Auszahlungen von rund 8,74 Millionen Euro. Das entspricht einer Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von gut 1,68 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt macht man zwar bei Einrechnung aller Positionen ein Minus von knapp 850.000 Euro (Vorjahr: 249.000 Euro), aber diese Summe ist verschmerzbar, hat man doch genügend Rücklagen gebildet in den vergangenen Jahren.

Allein die vier größten Investitionen schlagen mit gut vier Millionen Euro zu Buche. Für die Sanierung des alten Rathauses in Gerchsheim plant man 1,3 Millionen Euro ein, für den Umbau und die Sanierung des ehemaligen Kindergartens St. Anna sogar 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommen noch 250 000 Euro für Planungen der neuen Kindertagesstätte in Großrinderfeld, 160 000 Euro für die Lüftungsanlage in der Grundschule in Großrinderfeld und 830 000 Euro für Feldwegsanierung.

Kämmerer Werner Horn fasste den Haushaltsplan folgendermaßen zusammen: „Die Finanzsituation der Gemeinde 2023 hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Bei gestiegenen Kosten für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Personal verringert sich die freie Finanzspanne merklich. Die Gemeinde Großrinderfeld arbeitet trotzdem immer noch auf solider finanzieller Basis nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung. Der Haushaltsplan 2023 kann daher als durchweg positiv betrachtet werden“.

So sah es auch Bürgermeister Leibold. „Wir rechnen sehr vorsichtig“, nahm er Bezug auf die Planungen der Einnahmen in diesem Jahr. Er erinnerte daran, dass all die Investitionen nur möglich sind, weil man vielfältig von Förderungen von Land und Bund profitiert. Sonst wären die ganzen Aufgaben einer Gemeinde schwer realisierbar. Dank dieser Förderungen ist es sogar möglich, den Schuldenstand weiter zu verringern. Für Ende 2023 rechnet man nur noch mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 870 Euro.