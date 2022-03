Großrinderfeld bekommt neue Kindertagesstätte

Gerchsheim. Aufgrund des konkreten Bedarfs ist in Großrinderfeld der Bau einer neuen Kindertagesstätte im Gewann „Steig“, nordöstlich der Freiherr-von-Zobel-Schule, vorgesehen. Die Einrichtung soll als achtgruppige Kindertagesstätte in Verbindung mit einem Hort für 100 Kinder und mit einer Ganztagesbetreuung ausgelegt werden. Um eine genügend große Zufahrt zu dem neuen Komplex zu ermöglichen, soll der Bebauungsplan um eben die Straße zum Festplatz beziehungsweise Sportplatz erweitert werden. So kann man eine genügend breite Zufahrt bauen, hofft der Bürgermeister.

Historie der Kinderbetreuung

Davor ging er noch einmal auf die Historie der „Kinderbewahranstalten“ in den vier Ortsteilen ein. „Die Gemeinde Großrinderfeld mit ihren vier Ortsteilen kann auf eine lange und wechselhafte Tradition im Bereich der Kinderbetreuung zurückblicken“. Bereits 1895 wurde die erste „Kinderbewahranstalt“ in Ilmspan erbaut. Aktuell werden in der Gemeinde Großrinderfeld drei Kindertagesstätten in Schönfeld, Gerchsheim und Großrinderfeld betrieben; Ilmspan ist bereits geschlossen. Der Träger der Kindertagesstätten ist jeweils die Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach.

Nicht nur Neubauten, sondern auch Umbauten und Sanierungsmaßen erfolgten mehr oder weniger regelmäßig in allen Ortsteilen, um sie den Bedürfnissen von Kindern und Eltern anzupassen. Im Kindergarten St. Michael in Großrinderfeld kam es allerdings in vergangener Zeit immer wieder zu Geruchsbelästigungen im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Trotz aller baulicher und technischer Bemühungen (Fußboden- und Wandsanierungsmaßnahmen, Einbau einer Lüftungsanlage) konnte der Missstand nicht behoben werden.

Weiterbetrieb nicht möglich

Ein langfristiger Weiterbetrieb der Kinderbetreuung war folglich am alten Kindergartenstandort „Hauptstraße 8“ nicht mehr möglich. Der bisherige Standort wurde daher kurzfristig aufgegeben und durch eine Interimslösung unweit des alten Standortes südwestlich des Lagerhauses im künftigen Mischgebiet „Beunthgärten“ ersetzt, erläuterte der Bürgermeister.

Gemeinderat Sven Schultheiß gab zu bedenken, dass bei einer Verbreiterung der Zufahrtsstraße eventuell die Parkplätze an der Turnhalle wegfallen müssen. Das werde aktuell noch geprüft, so der Bürgermeister. Er will so viele Parkplätze wie möglich erhalten. Vielleicht könne man ja auch den Hang etwas abfangen und so eine breitere Straße bauen, ohne die Parkplätze zu verlieren. Das würden allerdings erst Bodenuntersuchungen zeigen.

Letztlich stimmte der Gemeinderat einhellig für die Erweiterung des Bebauungsplanes, der nun zur einmonatigen Einsichtnahme im Rathaus Großrinderfeld und auf der Homepage der Gemeinde einsehbar ist.

Ebenso einstimmig wurde die Vergabe für die Planungsleistungen zur Durchführung des Vergabeverfahrens nach europäischem Recht (VgV-Verfahren) für die Errichtung der Kindertagesstätte an das Büro Klotz und Partner aus Stuttgart vergeben. Dieses Verfahren muss immer dann angewendet werden, wenn der Schwellenwert der Vergabe über 214 000 Euro liegt, informierte Bürgermeister Leibold.

Für den ersten Schritt wurde ein Preis von 10 000 Euro vereinbart, jede weitere Fachplanung, die über den Schwellenwert kommt, schlägt noch einmal mit je 8000 Euro zu Buche.

