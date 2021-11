Großrinderfeld bekommt neue Bestattungsform unter Bäumen

Ilmspan. Auf einem etwa 40 Hektar großen Waldstück zwischen Großrinderfeld und Ilmspan im Gewann „Tannenbuckel“ soll ein Bestattungswald eingerichtet werden. Aus diesem Grund hat man sich bereits frühzeitig mit möglichen „Betreibern“ dieser Art von Begräbnisstätten in Verbindung gesetzt, um die nötigen Verwaltungstätigkeiten der Gemeinde auf ein Minimum zu reduzieren. Dabei kam man auf die Firma Friedwald , die den Bestattungswald gerne betreiben möchte. Man plant mit rund 100 Bäumen je Hektar, die aus der Nutzung herausgenommen werden und damit langfristig zu einem Naturwald werden. Aus den bisherigen Erfahrungen mit anderen Bestattungswäldern weiß man jedoch, dass ein Hektar nach etwa drei Jahren belegt sein wird. Die Höchstzahl von biologisch abbaubaren 20 Urnen werde man dabei nicht überschreiten, trotz großer Nachfrage.

Auf einer kleinen Lichtung im Wald wird ein kleiner Andachtsplatz mit einigen Bänken errichtet und dient bei Beerdigungen als Ort des Innehaltens und des Gebetes. Errichtet werden muss noch ein geschotterter Parkplatz von der künftigen Einfahrt von der K 2882 sowie eine behindertengerechte mobile Toilette. Die bisherigen Wege, die größtenteils geschottert sind, will man weiter verwenden.

Neben dem Abschluss des Vertrages mit Friedwald musste der Gemeinderat auch noch der Beauftragung zur Entnahme von Bodenproben zustimmen. Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg sowie das Umweltschutzamt des Main-Tauber-Kreises baten um eine geologische Abgrenzung des Bestattungswaldgebietes im Hinblick auf die geologischen Schichten im Untergrund. Vor allem die Lehm- und Lößlehm-Schicht ist hier von Interesse.

Mit sogenannten „Rammkernsondierungen“ wird die Dicke untersucht. Da die Urnen in etwa 80 Zentimeter Tiefe eingebracht werden, ist eine mindestens 1,5 Meter dicke Schicht notwendig, um den Austritt von Schwermetallen in das Grundwasser zu verhindern. Bis auf die Randgebiete ist diese Mindeststärke in fast allen Bereichen gegeben, erläuterte Bürgermeister Johannes Leibold. Den Auftrag für diese Untersuchung vergab der Gemeinderat an das Büro Walter und Partner für knapp 1600 Euro. Diese Ausgabe sei überplanmäßig, gab der Bürgermeister noch zu bedenken.

In dem ausgehandelten Vertrag mit der Friedwald geht es neben der Inventarisierung und Markierung der Bäume auch um Vermarktung, Dokumentationen und Datenerfassungen. Die Aufgaben der Gemeinde belaufen sich neben der grundsätzlichen „Verpachtung“ der Waldfläche und der Widmung zu einer Begräbnisstätte weiterhin auf die Verkehrssicherungspflicht,so Leibold . Man freue sich im Gemeinderat über die neuen Möglichkeiten der Bestattung, ist Großrinderfeld doch mal wieder Vorreiter im Landkreis. me