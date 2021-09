Großrinderfeld bekommt Friedwald

Großrinderfeld. Die klassischen Erdbestattungen nehmen kontinuierlich ab, neue Bestattungsformen wie Urnenwände oder Baumbestattungen nehmen zu. Nur noch 25 Prozent der Bundesbürger bevorzugen ein klassisches Urnen- oder Sarggrab auf einem Friedhof, nannte Bürgermeister Johannes Leibold, statistische Zahlen in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Viele Bürger würden bereits zu Lebzeiten ihre eigene Bestattung und Grabform wählen. Dabei kämen vermehrt Angebote in Betracht, die wenig bis gar keine Grabpflege benötigten. Deshalb habe sich die Gemeinde frühzeitig mit einem Anbieter von Bestattungswäldern in Verbindung gesetzt und bei einem Ortstermin auf dem Schwanberg bei Rödelsee im Kitzinger Land die Vorzüge einer Zusammenarbeit mit der Firma Friedwald erkundet.

In Gesprächen mit Jägern und Förstern und den zuständigen Behörden seien alle offenen Fragen erörtert worden und man habe für eine Fläche östlich von Großrinderfeld in der Nähe der Kreisstraße nach Ilmspan ausgesucht, die geeignet scheine. Es handele sich dabei um den Bereich „Gemeinholz Tannenbuckel“.

In der Gemeinderatssitzung stellte Standortentwickler Dr. Hans-Adam von Schultzendorff das Unternehmen Friedwald und dessen Philosophie vor. Man sei ein Komplettanbieter, so dass auf die Gemeinde keine Kosten der andere Tätigkeiten zukommen würden. In dem nun zu erstellenden Friedwald könnten nicht nur Großrinderfelder Bürger bestattet werden, sondern auch Bürger anderer Kommunen. Im Umkreis von knapp 45 Kilometern sei noch kein Friedwald, so dass man mit der Anlage ein Alleinstellungsmerkmal habe, ergänzte Schultes Leibold. Natürlich werde der Bestattungswald entsprechend den Vorgaben der Firma Friedwald hergerichtet und auch ein Toilettenhäuschen errichtet, erklärte von Schulzendorff. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Großrinderfeld und betonte, dass die Firma mittlerweile in Deutschland 76 Fiedwald-Standorte betreibe, hinzu kämen noch drei in Österreich. Die „letzte Ruhe unter Bäumen“ miete man für 99 Jahre an. Ein Kriterium bei der Auswahl für einen Friedwald sei, dass die Menschen in dem naturbelassenen Wald spazieren gehen könnten.

Familiengrab möglich

Man könne sich entweder einen ganzen Baum reservieren, praktisch als Familiengrab, aber auch einzelnen Urnenplätze. Wichtig sei, dass man keine anonymen Grabstätten anbiete, sondern jede Grabstelle am Baum mit einem Namen gekennzeichnet sei. So habe man einen „Bezugspunkt für die Trauerarbeit“. Eine Grabpflege, wie auf einem klassischen Friedhof, sei nicht möglich, aber auch nicht gewünscht. Der Wald werde sich praktisch selbst überlassen und werde dadurch nach und nach zu einem echten Naturwald.

Der Gemeinderat votierte einstimmig für den Bestattungswald und ermächtigte die Verwaltung die weiteren Schritte einzuleiten. Man hoffe, bereits in Kürze erste Erfolge vermelden können, freute sich Bürgermeister Johannes Leibold über die positive Resonanz der Gemeinderäte.