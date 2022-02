Man hat sich viel vorgenommen in Großrinderfeld. Der Haushalt sieht in den nächsten Jahren beträchtliche Investitionen vor. Bei der einstündigen Sitzung des Gremiums in der Turn- und Festhalle Gerchsheim wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Einstimmig beschied das Gremium das Zahlenwerk für 2022 sowie den Investitionsplan bis 2025.

Wie es finanziell um die Kommune bestellt ist,

...