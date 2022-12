Großes Interesse an Naturheilverfahren

Gerchsheim. Der Platz im Gastraum der Turnhalle in Gerchsheim reichte fast nicht aus, so groß war das Interesse am Vortrag von Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg. Über 100 Menschen wollten ihre Tipps für eine Medizin mit Naturheilmitteln hören und erleben. Die bekannte Heilpraktikerin und mehrfache Buchautorin hielt im Rahmen der als „Gesundheitspavillon“ geplanten Vortragsreihe die erste Veranstaltun mit der Gemeinde Großrinderfeld ab, Bürgermeister Johannes Leibold war von Anfang an begeistert von der Idee der Vortragsreihe, die übrigens Mitte Januar 2023 fortgesetzt wird, und unterstützte mit der Gemeindeverwaltung die Veranstaltung. Doch mit so einem großen Zuspruch hatte auch er nicht gerechnet. Die aufgestellten Stühle reichten bei weitem nicht und so holte man aus dem Stuhllager Nachschub, so dass alle Besucher bequem Platz nehmen durften auf der Reise durch die Naturheilmittel.

Gräfin Wolffskeel hat viele Jahre Erfahrung – und die gibt sie gerne an die nächste Generation weiter. „Wir wollen altes Wissen neu vermitteln und ich mach’s ein bisschen lustig.“ Kürzlich durfte sie den 100. Geburtstag ihrer Mutter feiern, die ihr noch vieles beigebracht hatte, was heute in Vergessenheit geraten ist. Die Wirkung von Kräutern, Wickeln, Umschlägen oder Tees sei ein großes Plus in der Naturheilkunde, die ganz ohne Chemie auskommt.

Schwarzer Rettich ist noch gesünder als die weiße Variante: Gräfin Angelika Wolffskeel von Reichenberg. © Ernst

„Der liebe Gott hat uns die Kräuter gegeben“, lenkte sie den Blick auf viele in Vergessenheit geratene Heilmethoden. Ihre vielen Tipps waren einfach gehalten, so dass man sie daheim auch selbst nachvollziehen kann. Vor allem für jüngere Mütter und Väter hatte sie den Tipp, dass man Fieber bei Kindern auch mal zulassen sollte. Das trainiere das Immunsystem.

Auch praktische Anleitungen gehörten zu dem Vortrag dazu, der bei der Zubereitung von Tees und Aufgüssen von der Frauengemeinschaft in der Küche unterstützt wurde. Die Menschen hingen förmlich an den Lippen der Vortragenden, die mit viel Witz und Charme durch den Abend führte. Neben der Zubereitung verschiedener Tees, die in allen Lebenslagen helfen, gab sie auch wertvolle Ernährungstipps. So solle man am Abend auf keinen Fall mehr Rohkost zu sich nehmen, da die Nährstoffe nicht mehr vom Körper aufgenommen werden können. Viel besser sei gedämpftes Gemüse.

Wie man Wickel richtig anwendet, wussten noch die Vorfahren, dieses Wissen weiterzugeben, hat sich Gräfin Wolffskeel zur Aufgabe gemacht. Sie können fiebersenkend wirken oder auch beleben, je nach Einsatzart. Die Verwendung von Heilkräutern lag der Gräfin ebenso am Herzen, wie die Nutzung von Gemüse, das im Garten wächst. So zeigte sie mit einer Freiwilligen die Verwendung eines Zwiebelwickels bei Ohrenschmerzen. Die Inhaltsstoffe und ätherischen Öle der Zwiebel würden bei richtiger Anwendung den Schmerz nehmen und die betroffenen Personen könnten wieder am Leben teilnehmen. Die warmen Zwiebelscheiben müsse hinter dem Ohr mit einem Leinen- oder Baumwolltuch platziert werden und dort längere Zeit bleiben, so ihre Aussage.

Es gab auch Tipps, wie man mit verschiedenen Tees bei einer aufkommenden Erkältung reagieren kann. Einige Tees sorgen für ein Abklingen der Schleimbildung, andere fördern sie sogar. Je nach Stadium der Erkältung müsse man unterschiedlich handeln.

Immer wieder ging Gräfin Wolffskeel auf Fragen aus dem Publikum ein, ganz so, wie sie es sich im Vorfeld gewünscht hatte, kamen echte Gespräche auf, die für alle gewinnbringend waren. Mit großem Applaus wurde diese informative und interessante Veranstaltung beendet.

Die Gesprächsreihe „Gesund durch den Winter – Gespräche am Kamin“ wird am 18. Januar 2023 fortgesetzt.

Dann will man in die Turnhalle umziehen, denn der Besucherandrang wird ähnlich hoch sein. Schwerpunktthema soll dann „Resilienz“ (Widerstands- und Zentrierungsfähigkeit) sein. Auch zu diesem Thema wird Angelika Gräfin Wolffskeel von Reichenberg wieder viele interessante theoretische und praktische Ausführungen vorbereiten. Wie sie zugab, hat auch ihr dieser Abend viel Spaß gemacht.