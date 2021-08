Groß und Klein mit Spaß bei der Sache

Großrinderfeld. Wie kann man die Menschen motivieren, nach den Zeiten des Lockdowns wieder den Weg in den Sportverein zu finden? Diese Frage stellten sich die Verantwortlichen des TuS GroßrinderfeldGroß war die Befürchtung bei den Verantwortlichen, dass viele Mitglieder ihrem Verein den Rücken kehren und nicht mehr an den Angeboten teilnehmen.

Um diesem Abwandern entgegenzusteuern, bot der TuS einen Familientag an, bei dem die Kinder verschiedene Sportarten testen durften und die Erwachsenen mit genügend Abstand ein Miteinander im Freien erlebten.

Los ging es mit einem Familiengottesdienst auf dem Rasenplatz, der sehr gut besucht war. Das freute die Verantwortlichen um Uwe Schultheiß, Matthias Lutz, Benedikt Kees, Christina Häusler und Stefan Reinhart, war es doch gar nicht so einfach gewesen, einen Zelebranten zu finden. Viele Teilnehmer blieben anschließend zum Frühschoppen und nahmen die Sportangebote auf dem Platz wahr. Die kleinen Fußballer hatten die Gelegenheit, das DFB-Fußballabzeichen oder das Paule-Schnupper-Abzeichen zu erwerben. An den verschiedenen Stationen mussten unterschiedliche Übungen unter der Aufsicht von aktiven Fußballern absolviert werden – und das machte allen riesigen Spaß. Für die geglückten Versuche bei den Übungen gab es Punkte und im Anschluss für jeden Teilnehmer eine Urkunde und einen speziellen Anstecker, was stolz den Eltern und Großeltern präsentiert wurde.

Auf einer Spielstraße wurde die Geschicklichkeit getestet. Egal, ob mit einem Tischtennisball in der Suppenkelle einen Parcours abzulaufen, Zielwerfen mit kleinen Sandsäcken oder Sackhüpfen, den Kindern machte es riesig Spaß. Und wer das freie Spiel suchte, tobte sich auf dem Kunstrasenplatz aus. Zum Abschlusss gab es noch ein Einlagespiel der ersten Männermannschaft des TuS gegen den FC Schweinberg.

Das Ergebnis war nebensächlich, der Spaß an der Bewegung stand im Vordergrund – und der Spaß an der Begegnung. Viele Familien hatten ihre Picknickdecken mitgebracht und verbrachten den ganzen Tag auf dem Sportplatz, ganz so wie vor Corona. Man kann sich seitens des TuS vorstellen, solch eine Veranstaltung öfter durchzuführen. mae