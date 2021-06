Grabstätten in Großrinderfeld beschädigt

Großrinderfeld. Mit Zerstörungswut waren Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Großrinderfeld unterwegs. Im Zeitraum von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, beschädigten sie mindestens acht Grabstätten auf dem Friedhof in der Friedhofstraße. In fast allen Fällen rissen die Randalierer die Blumenstöckchen aus der Erde und warfen diese dann auf das Grab. Auch zerstörten sie Grabschmuck und Beleuchtung. Im gleichen Zeitraum verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gartengelände in Großrinderfeld. Auf dem Grundstück in der Grabengasse betraten die Personen ein Gewächshaus, in welchem sie Tomatenstöcke auf halber Höhe abrissen. Im Außenbereich beschädigten sie Salatköpfe, welche unter einer Folie wuchsen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810.

