Glaubensverkündigung ein Herzensanliegen für den Geistlichen

Gerchsheim. Pfarrer Dr. Damian Samulski wurde kürzlich von seiner Gemeinde überrascht. Der Anlass: Er ist seit 25 Jahren in Gerchsheim aktiv. Gegen Ende der Messfeier bedankte sich der Sprecher des Gemeindeteams, Andreas Stoy, bei Samulski für das 25-jährige Wirken. Damian Samulski war 1991 in Breslau zum Priester geweiht worden. Sein Primizspruch aus dem Buch Jesus-Sirach 4,28 lautete: „Bis zum Tod streite für die Wahrheit und Gott der Herr wird für dich kämpfen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 13. September 1996 trat er seinen Dienst in Gerchsheim an. Die Aufgaben sind in den vergangenen 25 Jahren stetig gewachsen. Nach neun Jahren in Gerchsheim übernahm der Ortsgeistliche die Pfarreien Schönfeld und Ilmspan. 2008 kam schließlich auch Großrinderfeld dazu. Die Veränderungen in der Kirche und der aufkommende Priestermangel führten 2015 zur Bildung der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach. Pfarrer Samulski übernahm die Leitung und ist seitdem mit dem Seelsorgeteam für die Pastoral in den acht Pfarrgemeinden mit etwa 5100 Katholiken zuständig. Neben den priesterlichen Aufgaben und dem Religionsunterricht in der Freiherr-von-Zobel-Grundschule ist er auch Präses der Sozialstation Tauberbischofsheim und der Kirchenchöre des Dekanats.

Andreas Stoy beschrieb ihn als einen offenen Menschen und Seelsorger, der kontroverse Themen und Diskussionen zielführend und mit Respekt führt. Er dankte ihm für das seelsorgerische Wirken und die große Unterstützung der Kirchenmusik. Stoy bemerkte, dass das Alleinsein und Alleinlassen-Müssen in Zeiten der Pandemie einen neuen traurigen Stellenwert erhalte. Der Sprecher des Gemeindeteams wünschte allen Mitfeiernden, dass sie sich durch den gemeinsamen Glauben bestärken lassen, um wieder mehr zueinanderzufinden, zu Gemeinschaft und Freundschaft.

Die Worte des emeritierten Papstes Benedikt XVI. „Wer glaubt, ist nicht allein“ gäben Pfarrer Samulski Kraft und Hoffnung. Stoy schloss deshalb seine Dankesworte mit „Schöpfen Sie weiterhin Ihre Kraft aus diesem Leitwort und dem Miteinander in der Seelsorgeeinheit für weitere Jahre segensreiches Wirken in unseren Gemeinden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Pfarrer Samulski ist die Glaubensverkündigung ein Herzensanliegen. So setzte er bereits den Auftritt der Seelsorgeeinheit bei Facebook in die Tat um. Mit der Neu-Ausgabe des Pfarrbriefes „Die Quelle“ hat er ein weiteres Format auf den Weg gebracht. In der zweiten Ausgabe werden wieder Informationen über wichtige Glaubensinhalte und Aktivitäten in der Seelsorgeeinheit veröffentlicht. Ab Sonntag, 5. Dezember, ist die Broschüre in allen Pfarrkirchen und in einigen Geschäften zum Mitnehmen ausgelegt. pm