Gewann „Löhlein”: Start in eine neue Waldstruktur erfolgt

Großrinderfeld. Es ist eine Mammutaufgabe, die die Eigentümergemeinschaft, fast ausschließlich Privatleute, im Großrinderfelder Wald bewerkstelligen muss. Etwa 1800 Flurstücke sollen auf einer Fläche von knapp zehn Hektar neu geordnet werden. Über 460 Teilnehmer sind dabei zu berücksichtigen, denn alle zukünftigen Grundstücke sind mit Wegen erreichbar zu machen.

Große Aufgabe

Es ist eine richtig große Aufgabe für eine Flurneuordnung im Gewann Löhlein, das im Sprachgebrauch der Großrinderfelder nur „Löllele“ genannt wird, wie der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft Klaus Bethhäuser bei einem Ortstermin erläuterte.

Da das Land das Projekt vom land Baden-Württemberg mit 839 000 Euro gefördert wird, informierte sich MdL Peter Hauk (CDU), Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg vor Ort über die geplanten Maßnahmen. Hauk nannte die Waldflurbereinigung einen „Neustart in die Wald-Infrastruktur“.

Einzelne Parzellen seien kleiner als zehn Ar, manche Waldbesitzer hätten gar nicht gewusst, dass sie Eigentümer eines Grundstücks sind. Die fränkische Realteilung hatte die Grundstücke über Jahrhunderte immer kleiner werden lassen und deshalb waren viele Besitzer sich nicht über ihr Eigentum bewusst.

„Gemeinsames Ziel ist, dass der Wald in seiner Waldform erhalten bleibt“, gab der Minister die Richtung vor. Hauk sieht Laubwälder wieder im Kommen, denn die heißen und trockenen Sommer setzen den Nadelbäumen seit Jahren zu. Die Eichen würden auf jeden Fall weiter existieren, vor allem alte Buchen hingegen jedoch langsam aussterben. Man müsse auf klimastabile Bäume setzen, wie Elsbeere, Speierling, Douglasie, aber auch Baumarten aus dem Mittelmeer. Allen gemein sei allerdings, dass sie frostbeständig und wärmeresistent sind. „Wir brauchen engagierte Waldbesitzer“, stellte der Minister fest, denn durch Naturverjüngung allein könne kein Wald der Zukunft entstehen.

Baden-Württemberg sei ein „Waldland“. Immerhin 40 Prozent der Landfläche sei bewaldet, erinnerte Professor Dr. Wolfgang Reinhart an die große Bedeutung von Bäumen im Ländle. Die Flurbereinigung öffnet neue Wege, ist er überzeugt. „Es geht aufwärts und es geht vorwärts“. Das sieht auch Landrat Christoph Schauder so. „Dieser Schritt ist alles andere als selbstverständlich“, findet er, denn es sei sehr wichtig, „dass der Privatwald zu bewirtschaften ist“. Dazu dient die Waldflurbereinigung, meinte Bürgermeister Johannes Leibold, der auf die Wichtigkeit des Waldes hinwies. Nicht umsonst werde in Märchen dem Wald so große Bedeutung beigemessen.

Wie der Wald der Zukunft in diesem Bereich aussehen wird, erläuterte Michael Laible vom Forstamt des Main-Tauber-Kreis. Man will wieder zurück zu althergebrachten Nutzungsformen, so der Fachmann. Deshalb wir im Bereich der Waldflurbereinigung die aus dem Mittelalter bekannte „Mittelwaldwirtschaft“ wiederbelebt.

Früher, so Laible, war das Ziel der Waldwirtschaft einer Gemeinde möglichst viel Brennholz zu erzeugen, aber auch Stammholz. Dafür wurde der Bereich in mehrere Schläge aufgeteilt. In jedem Jahr wurde nur ein Bereich bearbeitet (geschlagen), der Rest ruhte. Ältere und kronenreiche Bäume blieben stehen, alle andern wurden bis auf den Stumpf abgesägt.

Aus den Stümpfen entwickelte sich dann neuer Wuchs. Dadurch konnten sich die umliegenden Bereiche erholen und viele Tier- und Pflanzenarten konnten sich in den „Kleinhabitaten“ ansiedeln. Durch diese Bewirtschaftung schafft man „Strukturbrücken für spezielle Arten“, ist sich Laible sicher.

Rückbesinnung auf alte Abläufe

Minister Hauk sprach davon, dass man „die Waldwirtschaft historisch extensivieren“ will. Ob das Besinnen auf alte Abfolgen funktioniert, wird die Zukunft zeigen, aber die Waldbesitzer und-innen, sowie die Fachleute vom Forstamt sind überzeugt davon.

Klaus Bethhäuser lobte vor allem Dezernent Werner Rüger und seinen Mitarbeitern im Flurbereinigungsamt und dem beteiligten Forstamt, die mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Auch die Gemeinde unterstützt die Flurneuordnung mit 30 000 Euro, ergänzte er die Förderzusage des Ministers. „Wenn es abgeschlossen ist, sind die Besitzer hoffentlich glücklich“, wünschte er sich zum Abschluss des Ortstermins, die in der alten Brennerei der Firma Endres-Ei sein Ende fand.