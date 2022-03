Gerchsheim: Neukalkulation fürs Wasser

Gerchsheim. Schnell war die Reservierungsliste für die 27 Bauplätze im Neubaugebiet „Knauer II“ in Gerchsheim voll. Über 50 Bewerber und Bewerberinnen hatten sich vormerken lassen. Doch nicht alle haben letztlich zugeschlagen. „Da vier reservierte Bauplätze im Knauer II zurückgegeben oder nicht verkauft wurden, konnte die Gemeindeverwaltung diese wieder zum Kauf anbieten“, so Bürgermeister Johannes Leibold bei der Gemeinderatssitzung in der Festhalle in Gerchsheim.

Mehrere Interessenten hätten sich daraufhin bei der Gemeinde mit Kaufabsichten gemeldet. Die Gemeindeverwaltung hatte daraufhin auf Grundlage der entsprechenden Punktzahlen eine Rangliste erstellt und den Interessenten Listenplätze zugeteilt.

Die Bauplätze werden grundsätzlich mit einer dreijährigen Bauverpflichtung auf Grundlage von 150 Euro je Quadratmeter verkauft, so Leibold. Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister einstimmig, entsprechende Notarverträge mit den Interessenten abzuschließen. Dabei sollen auch die gemeindlichen Musterverträge – etwa mit der Pflicht zur Eigennutzung – Anwendung finden.

Einigkeit herrschte auch bei der Vergabe an ein Fachbüro für die Biotopverbundplanung. Der Gemeinderat hatte Anfang November 2021 beschlossen, einen Förderantrag zur Biotopverbundplanung beim Land Baden-Württemberg zu stellen. Dieser wurde noch im November vergangenen Jahres eingereicht, und die Gemeinde Großrinderfeld erhielt daraufhin einen positiven Zuwendungsbescheid mit einem Fördersatz von 90 Prozent. Diese Förderung erfolgt aber nur, wenn ein Fachbüro mit der Planung beauftragt werde, so Leibold. Die Verwaltung hatte drei Angebote eingeholt. Der wirtschaftlichste Bieter war die Firma Andrena Landschaftsökologie und Naturschutz aus Gamburg mit einem Angebotspreis von gut 47 000 Euro.

Mit der Neuberechnung der Wasser- und Abwasserbeiträge wurde die Firma Schmidt und Häuser zu einem Angebotspreis von knapp 12 000 Euro beauftragt. Kämmerer Werner Horn hatte zuvor noch den Sinn einer Globalberechnung erklärt, die bei der letzten Finanzprüfung durch die Aufsichtsbehörde im Landratsamt angemahnt worden war. Die bisherige Berechnung war schließlich schon 20 Jahre alt und nicht mehr aktuell. In der Globalberechnung werden alle bisher angefallenen und zukünftig entstehenden Kosten für den Bau und die Herstellung der Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen ermittelt. Diese Kosten werden auf alle bisher erschlossenen Grundstücke sowie die künftig hinzukommenden bebaubaren Flächen, die an die öffentlichen Abwasser- und Wasserversorgungsanlagen angeschlossen werden sollen, verteilt. Aus dem Verhältnis der gesamten Kosten zur gesamten Fläche ergeben sich die Beitragsobergrenzen für den jeweiligen Einrichtungsteil der Abwasserbeseitigung beziehungsweise der Wasserversorgung, so Horn.

Dasselbe Büro wurde mit der Neuberechnung der Wasser- und Abwassergebühren für die nächsten beiden Jahre beauftragt. Hierfür lag ein Angebot über gut 10 200 Euro vor, das ebenfalls einhellig angenommen wurde, nachdem Ralf Schieß gefragt hatte, ob man den Abrechnungszeitraum nicht über zwei Jahre hinaus verlängern könne. Das sei grundsätzlich möglich, so der Kämmerer, führe aber bei der dann vorzunehmenden Berechnung meist zu erheblichen Mehrkosten für die Bürger. mae