Gemeinsam für den Frieden beten

Großrinderfeld/Werbach. Auf dem Kirchplatz in Großrinderfeld fand ein Friedensgebet für die Ukraine statt. Viele Menschen fühlen sich ohnmächtig gegenüber des grausamen Kriegsverbrechens. Viele Menschen möchten etwas tun. Das gemeinsame Gebet ist ein Weg, um die Solidarität mit den Menschen zu teilen und auf Gottes Hilfe zu vertrauen. Einladung zu 20 Minuten für Stille während des Glockenläutens, Hören auf Gottes Wort, Beten und Singen am Freitag, 25. März, um 18.30 Uhr. Am Freitag, den 1. April sind um 18 Uhr besonders Jugendliche (ab der vierten Klasse) aufgefordert, in der Pfarrkirche St. Michael ein Zeichen für den Frieden zu setzen. In allen Pfarrkirchen liegt zudem ein Friedensgebet aus. Bild: Manfred Geiger

