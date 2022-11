Gemeinderat erließ Bewirtschaftsungskosten für Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld

Großrinderfeld. In der jüngsten Sitzung des Großrinderfelder Gemeinderates im Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld musste sich das Gremium unter anderem mit einem Antrag des Vorstands des Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld, analog der vergangenen beiden Jahre von einer Belastung der Bewirtschaftungskosten des Jahres 2021 abzusehen, befassen. Sybille Wirths führte aus, dass dem Verein durch die Corona-Pandemie Einnahmequellen wie die regelmäßigen Theaterveranstaltungen, Vermietungen, Feste oder Veranstaltungen fehlten. Nach längerer Diskussion einigte man sich im Gemeinderat auf einen Erlass der Bewirtschaftungskosten in Schönfeld für die Jahre 2019 und 2021.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1