Gemeinderat erlässt Förderverein Schönfeld Bewirtschaftungskosten

Großrinderfeld/Schönfeld. In der jüngsten Sitzung des Großrinderfelder Gemeinderates im Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld musste sich das Gremium unter anderem mit einem Antrag des Vorstands des Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld, analog der vergangenen beiden Jahre von einer Belastung der Bewirtschaftungskosten des Jahres 2021 abzusehen, befassen. Sybille Wirths führte aus, dass dem Verein durch die Corona-Pandemie Einnahmequellen wie die regelmäßigen Theaterveranstaltungen, Vermietungen, Feste oder Veranstaltungen fehlten.

Im Gemeinderat notiert Vergeben wurde einstimmig der Pflanzauftrag für die Ausgleichsfläche im Gewerbegebiet „Geißgraben II“ an die Firma Forst-Action-Extrem aus Schönfeld zu einem Angebotspreis von knapp 5900 Euro. Ebenso einstimmig fiel der Beschluss zur Vergabe einer Honorarbenennung der ibu GmbH aus Tauberbischofsheim mit der Erarbeitung der Grünordnungsplanung, des Umweltberichts und des Artenschutzes von 24 400 Euro fürs Gewerbegebiet „Geißgraben III“. Die Annahme von Spenden für die Gemeinde durch den Bürgermeister bis zu 5000 Euro ohne Gemeinderatsbeschluss ist laut Rechtsaufsicht nicht möglich. Der entsprechende Passus wurde in der Hauptsatzung geändert. Über 11 00 Euro an Spenden genehmigte der Gemeinderat in der Sitzung.

Die jährlichen Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld werden nach vertraglicher Regelung zu 50 Prozent vom Förderverein Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld (maximal 5000 Euro) getragen, erläuterte Bürgermeister Johannes Leibold den Sachverhalt. Für das Jahr 2019 wurde ebenfalls beantragt von den Bewirtschaftungskosten abzusehen, diese wurden gemäß Beschluss des Gemeinderates aber lediglich gestundet und nicht komplett erlassen. Die Kosten für das Jahr 2020 wurden mit Beschluss vom Oktober letzten Jahres erlassen, fuhr er fort. Leibold bestätigte aber auch, dass der Verein signalisiert habe, dass nach dem Abklingen der Corona-Pandemie davon auszugehen sei, dass in den nächsten Jahren ein ähnlicher Antrag nicht mehr gestellt werde.

Manfred Wörner plädierte dafür, die Außenstände für 2019 und 2021 zu erlassen, dann sei aber Schluss. Er erwartet, dass in Zukunft keine weiteren Anträge kommen werden. „Dann hätten wir das leidige Thema endlich hinter uns“, argumentierte er. Rainer Gerhards wollte sogar noch einen Schritt weiter gehen und plädierte dafür, in der Zukunft ganz auf die Zahlung des Fördervereins zu verzichten. Schließlich würden in den anderen Ortsteilen für die Nutzung der gemeindlichen Liegenschaften auch keine Nutzungsgebühren verlangt.

Letzterem widersprach Bürgermeister Leibold, schließlich werde auch in Gerchsheim ein gewisser Betrag bezahlt. Trotzdem einigte man sich im Gemeinderat auf einen Erlass der Bewirtschaftungskosten in Schönfeld für die Jahre 2019 und 2021. In wenigen Jahren laufe der Vertrag mit dem Förderverein sowieso aus und dann könne man neu verhandeln. Ralf Schieß, der während Beratung und Beschluss nicht am Ratstisch sitzen durfte, weil persönlich betroffen, dankte seinen Ratsmitgliedern für den überaus stimmigen Beschluss.

Jahresrechnung 2021

Die Ausgabe von insgesamt 10 000 Euro konnte der Gemeinderat gut verschmerzen, hatte Kämmerer Werner Horn bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2021 äußerst positive Zahlen zu vermelden. Im zweiten Jahr der Haushaltsführung nach dem neuen Haushaltsrecht stehe die Gemeinde Großrinderfeld ganz gut da. So konnten im vergangenen Jahr gut sechs Millionen Euro für Investitionen ausgegeben werden und das ohne neue Schuldenaufnahme.

Die positive Entwicklung des Haushalts liege auch an den verkauften Grundstücken, erläuterte der Kämmerer. Zudem sind sehr viele Zuschüsse nach Großrinderfeld geflossen, die sich ebenfalls positiv auf das Gesamtergebnis ausgewirkt haben. In der Ergebnisrechnung hatte sich ein Überschuss von knapp 1,3 Millionen Euro ergeben. Man spricht hier von einem „ausgeglichenen Haushalt“, weil das Ergebnis positiv ist, so Werner Horn.

Danach listete er die größten Investitionen des letzten Jahres auf. „Dieses Jahr hat eine Folie nicht gereicht, um die gesamten Investitionen aufzuzählen“, machte er die Menge deutlich und blickte in zufriedene Gesichter im Gemeinderat. Schließlich machen all diese Investitionen Großrinderfeld fit für die Zukunft. Ohne größere Diskussion nahm der Gemeinderat die Jahresrechnung zur Kenntnis.

Bebauungsplan Kindertagesstätte

Einen Schritt weiter gekommen ist man in Großrinderfeld mit dem Bebauungsplan „Kindertagesstätte Obere Steig“. Auf der Fläche in der Nähe der Turn- und Festhalle in Großrinderfeld soll, wie berichtet, eine Kindertagesstätte mit Mittagsbetreuung entstehen. Nach Abwägung und Einarbeitung der eingegangenen Stellungnahmen zur ersten Auslegungsrunde beschloss der Gemeinderat nun die erneute Auslegung. Man will noch immer im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen.

Walter Lutz wies darauf hin, dass es derzeit sehr viele Fördermöglichkeiten gebe, die man nur anzapfen müsse. Dann sei die Investition für die Gemeinde auch leichter zu schultern, glaubt er. Das mit den Fördermöglichkeiten werde man auf jeden Fall machen, versprach Bürgermeister Johannes Leibold.