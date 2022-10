Gemarkung erkundet

Schönfeld. Die Taubertäler Wandertage fanden am vergangenen Wochenende statt, und auch die Gemeinde Großrinderfeld beteiligte sich erneut. Dieses Mal trafen sich die Wanderlustigen am Schönfelder Dorfgemeinschaftshaus, wo sie von Wegewart Norbert Deckert und Bürgermeister Johannes Leibold begrüßt wurden. Letzterer wies darauf hin, dass man in der Gemeinde immer rolliere mit den Wanderungen. Nach Gerchsheim im letzten Jahr und Ilmspan im Jahr davor sei im kommenden Jahr dann wieder Großrinderfeld an der Reihe.

Danach übernahm Wegewart Norbert Deckert das Kommando. Er führte die Gruppe zum ehemaligen Dorf Rohrendorf, das im Mittelalter verlassen wurde, wahrscheinlich als Auswirkung der Pest.

Weiter ging es zur Landesgrenze nach Unterfranken, wo man entlang der Gemarkungs- und Landesgrenze zu Kleinrinderfeld ging. Immer wieder umrahmte Deckert die Wanderung mit kleinen Geschichten oder Anekdoten zu den Sehenswürdigkeiten am Rand des Rundgangs. Am Spielplatz im Wald wurde eine kleine Rast während der etwa acht Kilometer langen Strecke gemacht. Zurück in Schönfeld ging man zum Schloss und auch hier konnte Norbert Deckert einige Details verraten, die den Teilnehmern nicht so geläufig waren. Selbst die Einheimischen wussten nicht alles und so wurde es eine informative und unterhaltsame Wanderung, die am Dorfgemeinschaftshaus wieder endete. Dort spendierte die Gemeinde noch einen Abschlussimbiss und die müden Wanderer genossen die Nachmittagssonne, ganz so, wie es sich für einen Spätsommertag gehört.

„Wir sind im nächsten Jahr bestimmt wieder mit dabei“, hörte Norbert Deckert von den Teilnehmern, denen der Nachmittag rund um Schönfeld Spaß gemacht hatte.