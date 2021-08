Fest verankert in der Welzbachtal-Gemeinde

Unteraltertheim. Das im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Schleppertreffen an der Wiesenmühle im Unteraltertheim hat den Verein der Schlepperfreunde Altertheim berühmt gemacht. Rund um ein großes Festzelt werden an zwei Tagen normalerweise über 200 Teilnehmer aus vielen Regionen Deutschlands mit ihren Schätzen erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus Thüringen, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern fahren historische Erntehelfer zum Treffen. Die ältesten Fahrzeuge stammen aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts und werden teilweise noch mit Lötlampe am „Glühkopf“ vorgewärmt und mit dem angeschraubten Lenkrad gestartet.

Doch noch viel mehr haben die Schlepperfreunde zu bieten. Der Verein zählt über 30 Mitglieder und hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur alte Bulldogs und andere Ackermaschinen zu restaurieren. Auch die Kenntnisse der historischen Ackerbearbeitung werden an die jüngeren Mitglieder weiter vermittelt. Alles begann 1996, als sich Rainer Seubert einen Schlepper der Marke Deutz von 1955 angeschafft hatte, mit 15 PS und unter der Bezeichnung F 1L (ein Zylinder, luftgekühlt). Schnell fanden sich Gleichgesinnte, die sich ebenfalls den historischen Maschinen verschreiben und als eingeschworene Gemeinschaft ihrem Hobby nachgehen wollten.

Viele Mitglieder seien dem Verein treu geblieben, freute sich Vorsitzender Stefan Grube bei einem kleinen Festakt, zu dem auch fünf Gründungsmitglieder erschienen waren. „Eigentlich wollten wir ein großes Schleppertreffen im September organisieren, aber Corona lässt das nicht zu“, bedauert der Vorsitzende bei der Begrüßung. Grube blickte auf die letzten 25 Jahre zurück und auf das rege Vereinsleben. Denn neben dem angesprochenen Schleppertreffen an der Wiesenmühle, ist der Verein noch viel öfter aktiv. Regelmäßige Treffen zur Restaurierung der alten Maschinen gehören ebenso zum Vereinsleben wie regelmäßige Ausfahrten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So eine Ausfahrt musste in diesem Jahr als Ersatz für die große Feier herhalten. „Wir sind mit unseren Maschinen nach Tauberbischofsheim gefahren und haben dort mit unserer Kolonne für Aufsehen gesorgt“, erinnert sich der Vorsitzende. Ansonsten lag das Vereinsleben im vergangenen Jahr ziemlich brach. Die regelmäßigen Treffen aller Mitglieder musste ausfallen. Doch viele Mitglieder schraubten und reparierten ihre alten Maschinen eigenhändig. Und wenn man einmal nicht weiterkam, halfen das Telefon oder eine Videoschaltung.

Doch zum Festakt kamen fast alle Mitglieder. Sie freuten sich, dass man ein wenig feiern durfte. Da wurden viele Geschichten aus den vergangenen 25 Jahren erzählt und dass die Mitglieder mittlerweile über 35 Schlepper der unterschiedlichsten Marken verfügen. Dazu gesellt sich noch ein „Exot“: Ein Ost-Modell Famulus 1 fühlt sich in den Reihen der West-Schlepper wohl. Alle Oldtimer wurden durch die Schlepperfreunde gerettet und wieder flott gemacht, um sie der Nachwelt zu präsentieren. Bürgermeister Bernd Korbmann freute sich, dass in seinem Ort so ein aktiver Verein für Außenwerbung sorgt. Er lobte das Vereinswesen in Altertheim überhaupt, das mit dazu beitrage, dass man sich in der kleinen Gemeinde im Welzbachtal wohlfühle. mae