Der Vertrag ist unterschrieben - Bei allen Verantwortlichen in Großrinderfeld gibt es einen triftigen Grund zur Freude / Entsprechende Räumlichkeiten gefunden Familienzentrum in Großrinderfeld nimmt in Kürze die Arbeit auf

Mit der gegenseitigen Unterschrift von Gemeinde, Caritas und Seelsorgeeinheit ist ein weiterer Schritt zur Gründung eines Familienzentrums in Großrinderfeld getan.