Schönfeld. Eine Fahrradfahrerin stürzte am Mittwochnachmittag in Schönfeld von ihrem Fahrrad und wurde verletzt. Die Frau war gegen 14 Uhr auf dem Mühlackerweg unterwegs, als ihr Hund, den sie während der Fahrt an der Leine hielt, einen anderen Hund sah und in dessen Richtung rannte. Aufgrund des Zugs stürzte die Frau und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb unverletzt.

