Fahrer bei Unfall auf der L 578 bei Gerchsheim verletzt

Gerchsheim. Gegen 17.30 Uhr war der Fahrer eines silberfarbenen Toyota von der Landesgrenze in Richtung Gechsheim unterwegs. Auf der Strecke hatte kurz zuvor ein Kleinlaster aufgrund eines technischen Defekts am Straßenrand angehalten. Der Autofahrer hatte das Hindernis nach Aussagen der Polizei wohl zu spät bemerkt und war in das Heck gekracht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Laster-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden. Die L 578 war für die Bergung und Unfallaufnahme komplett gesperrt. Elf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus der Gesamtgemeinde Großrinderfeld sowie Floriansjünger aus Kist waren im Einsatz.

