Expressroute für Rad-Pendler gefordert

Ein durchgehender Radweg von Tauberbischofsheim nach Würzburg ist das Ziel von Dirk Spiegel. Der Gerchsheimer sammelt mit einer Online-Petition Unterschriften für das Projekt.

AdUnit urban-intext1

Tauberbischofsheim/Gerchsheim. Bei gutem Wetter sitzt Dirk Spiegel fast täglich auf dem Rad. Rund 4500 Kilometer kommen im Jahr zusammen. Die rund zehn Kilometer bis zu seiner Arbeitsstätte in Eisigen legt er auch gerne mit dem Bike zurück. Doch ihn stört, dass es keinen adäquaten Radweg entlang der Landesstraße gibt. Deshalb hat er vor einigen Wochen eine Online-Petition ins Leben gerufen mit dem Ziel, dass ein Radweg gebaut wird.

Gefährliche Situationen

Viele brenzlige Situationen hat der 43-Jährige schon erlebt, wenn er Richtung Kist unterwegs ist. „Die Autofahrer halten oft viel zu wenig Abstand“, beklagt der Gerchsheimer. Gerade die Stelle rund um das Forsthaus Irtenberg sei sehr unübersichtlich und deshalb eine große Gefahrenquelle – vor allem in der Dämmerung und in den Nachtstunden. Hier müsse dringend Abhilfe her.

Dass es einen touristischen Radweg über Kleinrinderfeld und durch den Wald gibt, weiß der begeisterte Radler. Doch gerade für Menschen, die mit dem Bike zur Arbeit fahren und damit auf das Auto verzichten wollen, sollte aus seiner Sicht der Ausbau des Radwegenetzes forciert werden.

AdUnit urban-intext2

Zumal die Strecke über die Schotterwege im Wald auch nicht ganz ungefährlich sei. „Für Genussradler mag das eine tolle Route sein, aber um schnell zur Arbeit zu kommen, ist das nicht ausreichend – und bedeutend länger.“

Mehr als 1000 Gleichgesinnte

Spiegel steht nicht allein mit diesem Ansinnen. Seine Petition, die im März gestartet ist und sich an das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr des Freistaats Bayern richtet, haben bereits mehr als 1000 Gleichgesinnte unterschrieben. Darunter sind auch die Bürgermeister von Großrinderfeld, Kist und Altertheim, die sich seit Jahren für den Bau des Radwegs einsetzen. Die Mitglieder des Gerchsheimer Radtreffs helfen Spiegel, die selbstgedruckten Flyer mit dem Hinweis auf die Petition zu verteilen.

AdUnit urban-intext3

Johannes Leibold, Chef im Großrinderfelder Rathaus, freut sich über den Einsatz von Dirk Spiegel. Er hofft, dass die Petition etwas bewirken kann. „Wir brauchen einen straßenbegleitenden Radweg parallel zur L 578.“ Die Straße mündet an der Landesgrenze in die St 578. „Auf einem solchen Pendlerexpressweg kann man dann das Auto auch mal stehen lassen“, betont Leibold. Der touristische Aspekt tritt für ihn dabei in den Hintergrund, dafür sollte der Umweltgedanke hervorgehoben werden.

AdUnit urban-intext4

Pendlerexpressweg

Und auf einen solchen Pendler-Radweg zielt auch die Planung des Landes Baden-Württemberg ab, die bereits begonnen hat. Im Rahmen des Landesprogramms „RadNETZ“ wurden die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Im Straßenverkehrsamt des Main-Tauber-Kreises ist man an der Ausführungsplanung. „Derzeit läuft das Trassenfindungsverfahren im Bereich der Stadt Tauberbischofsheim in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung“, teilt Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamts mit. Im weiteren Verlauf der Strecke solle auf bereits vorhandene Feldwege zurückgegriffen werden. Nach aktuellem Stand könnte der Radweg dann von 2022 bis 2024 gebaut werden.

Zuständig ist der Main-Tauber-Kreis aber nur bis zur Landesgrenze, die nur wenige Kilometer nach Gerchsheim liegt. Und damit beginnt das Dilemma. Denn in Bayern hat man eine andere Streckenführung im Blick, wie man das dortige Verkehrsministerium den FN und auch Dirk Spiegel auf dessen Anfrage hin schriftlich mitgeteilt hat. „Dabei geht es doch nur um rund fünf Kilometer Radweg zwischen Gerchsheim und Kist. Ab der bayerischen Nachbargemeinde ist der Radweg in Richtung Würzburg bereits ausgebaut“, merkt Spiegel an.

Zwar erachtet man im Verkehrsministerium die grenzüberschreitende Radwegeverbindung zwischen Gerchsheim und Kist als „wichtigen Netzbestandteil“. Doch sprächen gleich mehrere Aspekte gegen den Ausbau parallel zur L/St 578. Einer ist für die Behörde die Ausweisung des Irtenberger Forstes als FFH-Gebiet (europäisches Naturschutzgebiet). „Aktuell gibt es zwischen Kist und Gerchsheim bereits eine durchgängige ausgeschilderte Radwegverbindung, die über Kleinrinderfeld läuft“, teilt das Ministerium auf FN-Anfrage mit. „Parallel zur St 578 verlaufen topografiebedingt keine Feld- und Waldweg, die eine kürzere Route ermöglichen. „Für eine Pendlerverbindung müsste ein vollständig neuer Radweg gebaut werden.“

Grundsätzlich kein Neubau

Dieser Bau entlang der St 578 würde allerdings einen Eingriff in das angrenzende FFH-Gebiet erfordern. „Die wäre nur zulässig, wenn es keine zumutbaren Alternativen gäbe“, informiert die Pressesprecherin des Ministerium.

„Da jedoch bereits eine Radwegverbindung und weitere nutzbare Wege bestehen, ist der Bau eines zusätzlichen Radwegs im FFH-Gebiet grundsätzlich nicht möglich.“ Stattdessen solle das bestehende Netz optimiert werden. Diese Regelung ist auch für „umweltfreundliche Maßnahmen“, wie den Bau eines Radwegs, bindend. Das Staatliche Bauamt Würzburg favorisiere daher einen Radweg westlich der L/St 578, über öffentliche Feld- und Waldwege, wurde Spiegel mitgeteilt. Im Vergleich zu einem Neubau entlang der Straße wären die Eingriffe geringer.

Ein Knackpunkt der Strecke ist die Querung der Autobahn A 81 zwischen den beiden Orten. Querungsstellen an der A 81, der St 2296 Richtung Kleinrinderfeld oder der St 2297 Richtung Altertheim würden Gefahren schaffen.

Zudem seien die Querungen nicht beleuchtet, so das Münchner Ministerium. Für die Behörde scheidet eine abschnittsweise Führung des Radverkehrs auf der St 578 aus Gründen der Verkehrssicherheit daher aus.

Gespräche mit dem Nachbarn, um einen lückenlosen Übergang des Radwegenetzes zu gewährleisten, steht man offen gegenüber, heißt es aus München. Geführt wurde der Dialog bisher aber nicht.

Dirk Spiegel überzeugt der Vorschlag aus München nicht. „Ich war ziemlich sauer“, sagt er. Es gehe ja nicht um einen Luxusweg. „Einige Meter Breite würden den Radfahrern doch schon genügen.“ Und er verweist auf die Niederlande, wo an vielen Straßen parallel ein Radweg verlaufe.

Mit der gemeinsamen Kraftanstrengung und vielen Stimmen für die Petition hofft er, ein Signal nach München zu senden. „Der Weg neben der Landesstraße sollte das Ziel sein.“ Dafür setzt sich der Gerchsheimer weiterhin ein.