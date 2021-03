Seubert Feinkostmanufaktur in Gerchsheim startet optimistisch und umsichtig in die Zukunft. Zum Produktionsbeginn wurden alle Mitarbeiter freiwillig auf Corona getestet.

Gerchsheim. Auch für die Seubert Feinkostmanufaktur in Gerchsheim war das vergangene Jahr eine echte Herausforderung. Nach der radikalen Lockdown-Vollbremsung im letzten März lief der Betrieb über den Sommer hinweg wieder langsam an. Bis dann ab Mitte Dezember mit dem erneuten Lockdown die Produktion wieder komplett eingestellt werden musste. Aber jetzt startet das Unternehmen mit Optimismus und Tatendrang ins neue Jahr.

„Wir sind es gewohnt nach vorne zu schauen und für die Zukunft zu planen“, sagt Marcus Seubert, der zusammen mit seinem Vater Walter Seubert das mittelständische Unternehmen mit rund 70 Mitarbeitern in Gerchsheim leitet. „Klar hatten wir uns 2020 anders vorgestellt – wer hat das nicht? Wir sind nach dem Umzug in unsere hochmoderne Produktionsstätte im Jahr 2019 gerade so richtig durchgestartet. Der Neubau hat uns noch einmal auf eine neue Ebene im Bezug auf Qualität, Vielfalt und Schnelligkeit gehoben.“ Doch dann kam Corona und mit der Pandemie die erzwungene Vollbremsung aus voller Fahrt.

Ordentliche Delle

Normalerweise fertigt Seubert hochwertige Lebensmittel für die qualitätsorientierte Gastronomie. Hotels, Restaurants, Eventgastronomen, Casinos, Airlines, Fußballstadien, Betriebsrestaurants, Kantinen oder Krankenhäuser schätzen die handwerklich hergestellten Menü-Komponenten. Doch viele dieser Geschäftszweige sind im letzten Jahr mit einem Schlag weggebrochen und so bescherte der erste Lockdown dem Unternehmen eine ordentliche Delle in der steigenden Umsatzkurve. Doch davon will man sich nicht unterkriegen lassen. „Wir haben einen sehr guten Namen in der Branche, einen langjährigen und vielfältigen Kundenstamm und wir sind wirtschaftlich kerngesund. Das sind natürlich wertvolle Faktoren, wenn man so eine Krise bewältigen will“, führt Marcus Seubert aus.

Natürlich musste man in den Lockdown-Phasen viele Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, „aber alle sind uns treu geblieben“. Und jetzt, wo die Produktion wieder anläuft, wollte Marcus Seubert, der seit 26 Jahren das Unternehmen leitet, ein Zeichen setzen: „Wir sind es gewohnt, mit höchsten Hygienestandards zu arbeiten, von daher sind strenge Hygienekonzepte für uns schon immer eine Selbstverständlichkeit. Aber zum Neustart wollten wir doppelt auf Nummer sicher gehen und völlig unbelastet loslegen. Deswegen haben wir allen Mitarbeitern das Angebot gemacht, einen kostenlosen Corona Test hier bei uns im Haus zu machen“.

Marcus Seubert war erfreut, dass alle Mitarbeiter sofort bereit waren, mit zu machen und sich testen zu lassen. Das Ergebnis der Komplett-Testung: alle Tests negativ, kein einziger Corona-Fall im Team. Darüber hinaus bekommen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur privaten Nutzung kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung gestellt.

Beruhigt in die neue Phase

„Ich will nicht immer warten bis einem irgendeine Behörde etwas vorschreibt, ich bin Unternehmer, also kann ich auch selbst etwas unternehmen“, erklärt Marcus Seubert seine Beweggründe „und natürlich werden wir die Testungen bei Bedarf regelmäßig wiederholen. Ich will niemandem etwas vorschreiben, aber wenn viele Unternehmen unser Beispiel übernehmen, dann ist wohl allen geholfen. Jetzt können wir beruhigt in die neue Phase starten.“

Die Räume im Gerchsheimer Gewerbegebiet sind jetzt wieder mit Leben erfüllt, die Lager werden bestückt und die Kunden können wieder bestellen. Das Jubiläum des letzten Jahres, als man auf 50 Jahre Seubert Feinkostmanufaktur zurückblicken konnte, soll in diesem Jahr nachgeholt werden. „Dann feiern wir eben 51 Jahre und nicht 50 Jahre. Und das Pandemie-Ende gleich mit. Das gibt auf jeden Fall ein großes Fest.“, sagt Marcus Seubert.