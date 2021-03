Gerchsheim. Der Umbau der ehemaligen Kindertagesstätte St. Anna in Gerchsheim zu einem Ärzte- und Seniorenhaus beschäftigt den Großrinderfelder Gemeinderat schon länger. Nach mehreren Verhandlungsrunden konnte eine Einigkeit mit der katholischen Kirche über die Nachnutzung gefunden werden. Um die Räumlichkeiten allerdings sinnvoll nutzen zu können, müssen Fördergelder beantragt werden. Dafür, so Bürgermeister Johannes Leibold, sei es notwendig, dass ein Bauantrag, eine Ausschreibung und eine Baubegleitung vorliegt. Für diese Leistungen lag ein Angebot des Architekturbüros Planart Kastner aus Höchberg vor, das als Generalplaner die Leistungsphasen eins bis neun in der Honorarzone III abdecken will. Dieses Vorgehen fand allgemeine Zustimmung und so wurde das Büro vom Gemeinderat beauftragt.

Gleichzeitig wurde beschlossen, dass man die Erschließungsstraße aus dem Tannenweg in Richtung Ärzte- und Seniorenhaus verlängern will. So könne eine volle Erschließung des Grundstücks von zwei Seiten erfolgen und auch die Feuerwehrzufahrt wäre geregelt, so Bürgermeister Johannes Leibold.

Die dort schon existierende Stichstraße erhält in diesem Zuge auch Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen und soll gemeinsam mit dem Umbau der ehemaligen Kindertagesstätte St. Anna verlängert werden. mae