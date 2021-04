Ernährungssicherung im Blick

Großrinderfeld. Mehrere Fachberater und Beratungslandwirte der Firma RAGT Saaten trafen sich unter Leitung von Gerhard Banzer, Gebietsleiter Getreide in Süd-D, und Stefan Pohl, Vertriebsleiter RAGT in Süd-D, auf den RAGT Versuchsflächen an der L 578 Richtung Gerchsheim.

AdUnit urban-intext1

Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen (Mindestabstand und tagesaktueller Corona Test) gab es im Freien Informationen für die Kollegen aus Baden-Württemberg und dem benachbarten Bayern zum aktuellen Stand der Kulturen. Dabei wurden ganz speziell einzelne Sorten erörtert, die dann im Anschluss als Informationen an praktizierende Landwirte weitergegeben werden können.

Pandemie bedingt werden die Informationen an die Landwirtschaft vorerst online, auf sozialen und konventionellen Medien und im telefonischen Kontakt weitergegeben.

Zehn Hektar Fläche

AGT betreibt in Großrinderfeld auf über zehn Hektar Fläche Versuche mit Sorten in konventioneller, integrierter und ökologischer Anbauweise, in denen auch die Artenvielfalt keinesfalls zu kurz kommt. Dabei handelt es sich um 15 Sorten Winterweizen, vier Triticalearten und neu Wintergerste sowie Winter- und Sommerdurum, Braugerste, Hafer und elf Sorten Winterraps.

AdUnit urban-intext2

Acht Sorten Sonnenblumen sind bereits gesät. 16 Arten Silo- und Körnermais, elf Sorten Soja und sechs Sorten Sorghumhirsen warten noch auf ihren Einsatz. Gerhard Banzer erläuterte besonders die Entwicklung der beiden neuen Winterweizensorten RGT Revolver und RGT Volupto im Vergleich zur marktführenden Empfehlungssorte RGT Reform. Die im Grundgesetz verankerte Ernährungssicherung spielt auch in den aktuellen Corona-Wirren eine große Rolle. Die Pflanzenzüchtung trägt hierzu einen nicht unbedeutenden Anteil und gehört deshalb zu den systemrelevanten Wirtschaftszweigen. Ob die beliebten Feldtage in Großrinderfeld 2021 wieder wie vor 2020 stattfinden können ist noch offen. Die Versuchsflächen in Großrinderfeld können aber bei Interesse besichtigt werden (weitere Informationen unter ragt.de). rei