Erich Erlenbach übergibt den Vorsitz an Christof Eisele

Gerchsheim. Nach 25 Jahren als Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Gerchsheim (OGV) stellte sich Erich Erlenbach bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl. Er kann auf eine äußerst erfolgreiche Zeit zurückblicken. Bis auf die letzten beiden Jahre seiner Amtszeit, die von den Einschränkungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet waren, unternahm der Verein sehr viel, um das Ortsbild von Gerchsheim zu verschönern und die Mitglieder mit den neuesten Erkenntnissen aus dem Bereich Obst- und Gartenbau zu versorgen. Dafür bekam der scheidende Vorsitzende langanhaltenden Beifall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In das Lob schwenkte auch Bürgermeister Johannes Leibold in seinem Grußwort ein. Vor allem für die Pflegeeinsätze im Gemeindegebiet bedankte er sich. „Das ist mehr als wichtig für uns.“ Speziell Erich Erlenbach dankte er für die Ausbesserung der Gartenwege in Gerchsheim mit Schotter und Split. Leibold hofft, dass jener diese ehrenamtliche Tätigkeit noch weiter fortsetzen wird, auch wenn er nicht mehr Vorsitzender ist. Dies versprach ihm Erlenbach.

Für seine Verdienste um den Obst- und Gartenbauverein Gerchsheim erhielt Erich Erlenbach aus den Händen des Kreisvorsitzenden des Vereins Garten und Landschaft Baden-Württemberg, Rolf Freidhof, den goldenen Apfel mit Goldkranz. Mit dem goldenen Apfel mit Silberkranz für 25 Jahre Tätigkeit im Vorstand als Beisitzer wurde Heinrich Weber ausgezeichnet. Den goldenen Apfel für 20 Jahre als Beisitzerin erhielt Reinhilde Weber. Mit dem silbernen Apfel für 15 Jahre als Mitglied der Vorstandschaft, davon zehn als Kassiererin, wurde Marlene Golletz ausgezeichnet. Dieselbe Auszeichnung erhielt Ludwig Lang für 15 Jahre Beisitzer. Wolfgang Geiger wurde für zehn Jahre Beisitzer im Vorstand von Rolf Freidhof ausgezeichnet.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Erich Erlenbach auf die Aktivitäten der letzten beiden Jahre ein. Trotz aller Einschränkungen führten die Mitglieder des Vereins doch einige erfolgreiche Aktionen durch. So wurde wieder an vier Samstagen in Folge Grüngut angenommen und gehäckselt. Insgesamt 350 Kubikmeter kamen dabei zusammen. Außerdem wurden die Blumenkästen vor dem alten Rathaus bepflanzt und die Renovierung eines alten Bildstocks, der von Bunntal nach Gerchsheim zurückgeholt wurde, finanziell unterstützt. Weiterhin wurde die Grillhütte im Wald saniert. Außerdem spendierte der Verein der Gemeinde vier neue Sitzbänke. Froh war Erlenbach, dass beim ersten gemeinsamen Arbeitseinsatz in diesem Jahr im September auch Kinder mitgeholfen haben. Das sei ein gutes Zeichen für die Zukunft.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Christof Eisele zum Vorsitzenden gewählt. Zweiter Vorsitzender bleibt Harald Krist, dritter Vorsitzender Rainer Hellmann. Doris Kaufmann führt weiterhin die Kassengeschäfte und Schriftführerin bleibt Elvira Weber. Fachwart ist Christoph Baumann, zu Beisitzern wurden Patrizia Engert, Manuela Hehn und Volker Frank gewählt. Kassenprüferinnen bleiben Reinhilde Weber und Hedwig Popp. In seiner Antrittsrede gab sich der neue Vorsitzende kämpferisch: „Wir wollen als OGV dem Ort einen positiven Stempel aufdrücken“, rief er die Mitglieder auf, sich weiterhin für den Ort zu engagieren. me