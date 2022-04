Entscheidung über die Linde in Großrinderfeld verschoben

Großrinderfeld. Es war ein sehr emotionales Thema: Wie geht es mit der Linde in der Paimarer Straße weiter? Der Großrinderfelder Gemeinderat fällte in seiner Sitzung am Dienstag in der Turnhalle keine leichtfertige Entscheidung. Stattdessen will man weitere Informationen und einen Kostenvorschlag einholen, bevor es zum Votum kommt.

„Der Baum ist gesund und soll jetzt weg, weil er wegen einer Holzhalle stört“, schimpfte Gustav Endres. Die Linde stehe seit mehr als 90 Jahren vor seinem Elternhaus. Auch der krumme Wuchs habe bisher nicht gestört. Der Anwohner zweifelte die angegebenen Kosten und auch das Gutachten an. Er war überzeugt, dass ein Stützgerüst für den Baum nicht 20 000 Euro, sondern lediglich ein Viertel dieser Summe kosten würde.

Wie es mit der schiefen Linde in der Paimarer Straße in Großrinderfeld weitergeht, will der Gemeinderat erst nach weiteren Informationen entscheiden. © Seufert

Aber der Reihe nach: „Weitere Vorgehensweise“ war der Tagesordnungspunkt zur Linde überschrieben. Bürgermeister Johannes Leibold hatte das Gremium informiert, dass für den Baum bereits rund 21 000 Euro an Kosten für Gutachten und auch Baumpflege investiert worden sind. Mit noch einmal der gleichen Summe sei für den Erhalt des Baumes auf kommunalem Grund zu rechnen.

Problematisch ist nicht nur der Standort, sondern auch der Wuchs der Linde. Sie steht nicht gerade, sondern geneigt, direkt am Graben, der durch Großrinderfeld fließt. Da im September 2019 beschlossen worden war, die Paimarer Straße zu sanieren, wurde auch auf die dortigen drei Linden ein Augenmerk gerichtet. Eine musste bereits weichen, weil sie krank war. Die beiden anderen stehen noch.

„Bei der Baumaßnahme war auch die Firma Tilia Baumpflege immer mit dabei, um zu schauen, ob durch die Arbeiten die Wurzeln beschädigt werden“, machte der Rathauschef im Gespräch mit den FN deutlich. Die Firma hatte eine starke Kappung der Äste vorgeschlagen, was aber das Erscheinungsbild des Baumes nachhaltig zerstören würde.

Die schiefe Linde erhielt ein provisorisches Stützgerüst aus Holz. Das ist auf die Grabenstützmauer aufgesetzt. Weil es den Grabenquerschnitt verringert, könne das Gerüst so aber nicht bleiben, so Leibold.

Nach dem Gutachten müsste eine Stahlkonstruktion errichtet werden. Denn der Baum könne ohne Gerüst nicht gefahrlos eigenständig stehen, was eine Zugprüfung ergeben hat. Als Bürgermeister wolle er einer Gefahr vorbeugen. „Von mir aus kann der Baum stehen bleiben, aber ich übernehme nicht die Verantwortung, wenn etwas passiert.“

Großrinderfelds Ortsvorsteher Walter Lutz war erschrocken und irritiert über die hohen Summen, die schon ausgegeben wurden und noch im Raum stehen. „20 000 Euro können wir den Bürgern nicht zumuten und nicht erklären.“

Innerlich zerrissen fühlt sich Rainer Gerhards. Ihm war klar, dass es nicht bei den 20 000 Euro bleiben wird, sondern jährliche Prüfungen und Begehungen dazukommen. Weil aber in der Ortsmitte von Großrinderfeld nur wenige Bäume stehen, sah auch er die Bedeutung der Linde gegeben. „Der Baum hat einen besonderen Mehrwert.“ Er wollte eine Spendenaktion, wie sie von den Anwohnern ins Gespräch gebracht wurde, gerne versuchen, um zu sehen, wie verbunden der Ort mit dem Baum ist. In seinen Augen sollte nicht nur die billigste Lösung angestrebt werden. Ins gleiche Horn stieß Christian Küfer. „Wenn es der Wunsch der Bevölkerung ist, den Baum zu erhalten, sollten wir das auch ernst nehmen.“

Dass die anvisierten Kosten für das neue Stützgerüst aus Stahl reichen, bezweifelte Manfred Wörner. Er plädierte dafür, einen Kostenvorschlag einzuholen, was Grabenbefestigung und Konstruktion verschlingen würden. „Damit wissen wir, wovon wir reden.“

Bei der Untersuchung der Linden, nach der ein kranker Baum gefällt werden musste, war Ralf Schieß dabei. „Ich kann die Anwohner verstehen, dass ihr Herz an dem Baum hängt.“ Trotzdem wollte er die Kosten im Blick behalten. „Mit der Summe kann man zwei Hektar Wald anpflanzen.“ Die Verhältnismäßigkeit warf auch Heiko Wülk auf. Und für Ralf Götzinger muss ein Baum ohne Stützgerüst stehen können – andernfalls sollten mit dem Geld lieber neue Bäume gepflanzt werden.

Zu Beginn der Sitzung hatte sich auch die Nabu-Ortsgruppe für den Erhalt des Baums ausgesprochen.

Mit dem Vorschlag, die Entscheidung um vier Wochen zu verschieben, bis weitere Informationen und Zahlen auf dem Tisch liegen, konnte der Gemeinderat leben.