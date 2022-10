Engagiert für andere Kinder

Großrinderfeld. Eine Schulranzen-Sammelaktion fand an der Freiherr-von-Zobel-Schule statt und wurde von den Verantwortlichen als „voller Erfolg“ bezeichnet. So fand nun zu Beginn des Schuljahres erneut die Schulranzenaktion an der Grundschule Großrinderfeld statt. Der Elternbeirat der Schule hatte dazu aufgerufen, alte, aber noch brauchbare Ranzen sowie Schulmaterialien und Alltagsdinge zu spenden. Zudem waren auch Geldspenden sehr willkommen.

Eine Aktion im Sinne der Nachhaltigkeit und gleichzeitig dabei Gutes tun, wurde die Sache bezeichnet.

Der Elternbeirat der Freiherr-von-Zobel-Grundschule Großrinderfeld initiierte im vergangenen Schuljahr erstmals die Schulranzenaktion, zu der Familien aufgerufen wurden, die Ranzen, aus denen die Kinder herausgewachsen waren und die nicht mehr benötigt wurden, aber gern in Kellern und Dachböden Stauraum verschlingen, für einen guten Zweck zu spenden, um sie Kindern auf dieser Erde zukommen zu lassen, für die es nicht selbstverständlich ist, zur Schule zu gehen oder gar einen eigenen Schulranzen zu besitzen, teilt der Elternbeirat mit.

Daher sammelte die Schule in diesem Jahr zum zweiten Mal mit ihrer Schulranzen-Sammelaktion, um die Aktion „Helfen macht Schule“ der Hilfsorganisation Gain, Global Aid Network, zu unterstützen. Die Organisation sammelt und verteilt unter anderem gebrauchte Schulranzen an Länder, wie Armenien, Irak, Lettland und die Ukraine. Die Hilfsorganisation, die 1990 ins Leben gerufen wurde, leistet in vielen Ländern der Welt humanitäre Hilfe. Sie trägt das Spendenprüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz.

Insgesamt 19 Schulranzen, einige gefüllt mit Materialien sowie Sach- und Geldspenden, wurden dem Elternbeirat der Schule während der Aktion übergeben. Fr. Huth, eine Verantwortliche der Hilfsorganisation, kümmert sich nun um die Abholung und vor allem darum, dass die Spenden genau dahin gebracht werden, wo sie am Nötigsten gebraucht werden.

Wer noch einen Ranzen oder Schulmaterial zuhause hat oder die Aktion in sonstiger Form unterstützen möchte, darf dies gern im Oktober tun. Interessierte können die Spenden vor Ort an der Schule vorbeibringen. Der Elternbeirat gibt auch diese Dinge weiter.