Eigene Talente finden und schätzen

Gerchsheim. Unter dem Motto „Suche den Schatz in dir!“ waren zwölf Kinder aus Gerchsheim der Einladung der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach zur Ferienprogramm-Aktion gefolgt.

Nach einem kurzen Einstieg im Pfarrhof in Gerchsheim machten sich die Kinder mit Regina Breunig und Kerstin Stoy auf den Weg zur ersten Station. Dort erhielten sie Säckchen mit Legematerialien, um selbst gestalterisch tätig zu werden. Da die Anzahl der verschiedenen Dinge pro Kind unterschiedlich war, gab es im Anschluss Erklärungsbedarf.

Mit einer Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium wurde der Bogen gespannt: Jeder trägt Talente in sich, der eine mehr, der andere weniger. Wichtig ist es, sie zu nutzen und als kostbar anzusehen.

In der Kapelle auf dem Stationsberg zündeten die Kinder eine Kerze an und durften ihre Wünsche, Bitten und ihren Dank auf bunte Karten schreiben und am Altar anbringen.

Nach einer kleinen Stärkung und Spielen auf dem Sportplatz fand eine Abschlussandacht mit der Gemeindereferentin Birgit Kuhn an der Kapelle statt. Das Thema des Tages wurde noch einmal aufgegriffen und die Kinder brachten sich mit selbst formulierten Fürbitten ein. Die Schola unter der Leitung von Ursula Leicht umrahmte den Gottesdienst mit rhythmischen Liedern, bei denen die Kinder mit ihren Familien kräftig mitsangen und mit Gesten und Rasseln mitwirkten. pm