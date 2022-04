Die Hauptsaison steht vor der Tür: Ostern kann kommen

Großrinderfeld. Landrat Christoph Schauder und Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, haben dieser Tage den Hof der Familie Endres in Großrinderfeld besucht. Geschäftsführer Christian Endres und Ehefrau Agnes zeigten dem Landrat und der Dezernentin den Betrieb und die Färberei.

„Am Beispiel des Hofgut Endres wird sichtbar, wie wichtig die Aktivierung innerörtlicher Potenziale ist, gerade auch im Ländlichen Raum“, so Schauder. „Der Hof mitten im Ort ist eindrucksvoll restauriert und schön anzusehen.“ Die Eierversorgung im Main-Tauber-Kreis sei auf jeden Fall sichergestellt, stellte der Landrat fest.

Hauseigene Spedition

„Nirgendwo in Baden-Württemberg werden mehr Eier bewegt als hier bei uns auf dem Hof in Großrinderfeld“, sagte Christian Endres. „Täglich werden zwischen 200 000 und 250 000 frische Eier verpackt. Unsere hauseigene Spedition liefert diese dann an die Supermärkte aus“, erklärte Endres. Die Maschine zum Sortieren und Verpacken der Eier ist technisch auf dem neusten Stand. Die Eier werden in Zehner- und Sechser- Packungen abgepackt und werden entweder direkt im Hofladen verkauft oder an verschiedene Supermärkte geliefert. „Wir treten auch als Verpackungs-Dienstleister für andere Unternehmen in Erscheinung“, teilte der Geschäftsführer mit. Außerdem spiele Hygiene eine sehr wichtige Rolle auf dem Hof.

Bei der Firma Endres-Ei arbeiten 35 fest angestellte Mitarbeiter, davon rund ein Viertel in Teilzeit. Außer der eigenen Spedition werden auch das Marketing und die Gestaltung des Verpackungs- und Werbematerials komplett selbst erledigt. „Das zeichnet uns auch ein Stück weit aus“, sagte Christian Endres.

Als Highlight des Besuchs zeigte der Geschäftsführer dem Landrat und der Dezernentin die eigene Eierfärberei. Bunte Bilder auf dem Gebäude der Färberei lassen schon von weitem erkennen, dass es hier farbenprächtig wird. Die Bilder wurden von Agnes Endres selbst gemalt.

„Ostern ist unsere Hauptsaison“, sagte Christian Endres. „In den Wochen vor Ostern färben wir täglich rund 150 000 Eier. Das restliche Jahr wird diese Anzahl pro Woche gefärbt.

Die bunten Eier werden längst nicht mehr nur zur Osterzeit verspeist. Sie eignen sich ganzjährig hervorragend als Snack und sind daher auch immer in den Läden zu finden“, erklärte Endres. Während des Färbevorgangs werden die Eier gleichzeitig gekocht und sind dadurch länger haltbar.