„Ich bin zwar in Großrinderfeld geboren, aber so ein richtiger Dorfmensch bin ich nicht“, bekennt Anita Geiger-Ermer. Sie läuft lieber mit ihrer Kamera durch Wald und Flur und fotografiert. „Ich will mit meinen Fotos den besonderen Reiz und die Schönheit unserer Landschaft in ihren verschiedenen Stimmungen einzufangen – je nach Tages- und Jahreszeit“, lautet ihre Maxime.

Dabei

...